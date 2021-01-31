31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'ta son durum ne?

Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'ta son durum ne?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. İşte dev maç öncesi siyah-beyazlı takımdaki son gelişmeler...

'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ve yapacak. VAR'da ise yer alacak.

Ligde 22. haftaya 44 puanla lider giren Beşiktaş, rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Domagoj , Bernard ve , Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Trabzonspor maçında da kart görmeleri durumunda 23. haftadaki karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

GÖKHAN TÖRE FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşen ve maçında Aboubakar'ın galibiyeti getirdiği golü öncesi verdiği pasla 3 puanın kazanılmasında kritik rol oynayan , Trabzonspor maçında takımdan ayrı kalacak.

Hafta içi yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan siyah-beyazlı oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.

BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta son durum ne?

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