Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'ta son durum ne?

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. İşte dev maç öncesi siyah-beyazlı takımdaki son gelişmeler...

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. VAR'da ise Ali Palabıyık yer alacak.

Ligde 22. haftaya 44 puanla lider giren Beşiktaş, rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Trabzonspor maçında da kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

GÖKHAN TÖRE FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşen ve Göztepe maçında Aboubakar'ın galibiyeti getirdiği golü öncesi verdiği pasla 3 puanın kazanılmasında kritik rol oynayan Gökhan Töre, Trabzonspor maçında takımdan ayrı kalacak.

Hafta içi yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan siyah-beyazlı oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.

BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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