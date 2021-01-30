30 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ile Trabzonspor ligde 96. randevuda

Beşiktaş ile Trabzonspor ligde 96. randevuda
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında pazar günü Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, ligde 96. kez karşı karşıya gelecek.

'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıya ligin en formda ekiplerinden Trabzonspor karşısında başlayacak. 'nın göreve gelmesinin ardından 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak ligde üst sıralara çıkan ve hafta içinde de 'i mağlup ederek 'yı müzesine götüren Trabzonspor'da Avcı da eski takımına karşı sahaya çıkacak. Son 9 lig maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirveye kurulan Beşiktaş'ta bu maç öncesinde 'nin sakatlığı bulunuyor. , ve da sarı kart sınırında. Bu isimler kart görmeleri halinde deplasmanında forma giyemeyecekler. Bordo-mavili ekipte ise cezalı. ve 'ın da sakatlıkları bulunuyor.

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Vodafone Park'ta son 3 maç 2-2 bitti

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 131 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 54'ünü Beşiktaş, 45'ini ise Trabzonspor galip tamamladı. 32 mücadele de berabere bitti. Beşiktaş'ın 182 golüne Trabzonspor, 146 golle cevap verdi. Lig maçlarında ise iki ekip bugüne kadar 95 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 galibiyet alırken, Trabzonspor da 34 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 24 maçta taraflar yenişemedi. Vodafone Park'ta oynanan son 3 maç ise aynı skorla sonuçlandı. İki ekip bu maçlardan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise ve yapacak.

Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret!

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