30 Ocak 2021, Cumartesi

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Beşiktaş'tan kanada sürpriz takviye! İtalyan basını duyurdu

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Serie A'da forma giyen tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulübün radarında olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 30.01.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 10:12
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Beşiktaş'tan kanada sürpriz takviye! İtalyan basını duyurdu

Süper Lig'in 22. haftasındaki dev maçta pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

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Beşiktaş'tan kanada sürpriz takviye! İtalyan basını duyurdu

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitimine kısa bir süre kala düğmeye bastı.

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Beşiktaş'tan kanada sürpriz takviye! İtalyan basını duyurdu

Ara transfer döneminde Hulk transferi için uzun uğraşlar veren ancak oyuncusuyu Atletico Mineiro'ya kaptıran siyah-beyazlıların bu bölge için Everton forması giyen eski futbolcusu Cenk Tosun'u transfer etmesi beklenirken, yönetim kanat bölgesine de takviye yapma kararı aldı.

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Beşiktaş'tan kanada sürpriz takviye! İtalyan basını duyurdu

Bu doğrultuda on günlerde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş'tan kanada sürpriz takviye! İtalyan basını duyurdu

İTALYA'DAN GERVINHO İDDİASI

La Gazzetta dello Sport muhabiri Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Parma'nın tecrübeli kanat oyuncusu Gervinho'yu gündemine aldı.

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