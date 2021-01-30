Beşiktaş'tan kanada sürpriz takviye! İtalyan basını duyurdu

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Serie A'da forma giyen tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulübün radarında olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 10:12 ABONE OL