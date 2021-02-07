07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Konyaspor maçında N'Sakala kırmızı kart gördü! İşte o müdahale

Beşiktaş'ta N'Sakala kızardı! İşte o müdahale
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadelenin 21. dakikasında siyah-beyazlılarda N'Sakala, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte o müdahale...

'in 24. hafta mücadelesinde , 'u konuk etti.

Mücadelenin 21. dakikasında Beşiktaş'ta N'Sakala, Jevtovic'e yaptığı faul sonrası 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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