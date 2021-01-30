Cenk Tosun Beşiktaş'a gelecek mi?
Kariyerine Everton'da devam eden milli futbolcu Cenk Tosun konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş yıldız ismi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın gündeminde olan milli futbolcu Cenk Tosun'un durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunu İstanbul'a transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği birkaç gün içinde belli olacak.
CENK TOSUN'UN KARİYERİ
İngiltere Premier Lig takımlarından Everon'da forma giyen Cenk Tosun Almanya'da yetişmiş ve futbolda Santrafor pozisyonuna sahip olmuş bir oyuncudur. Şu an 29 yaşında olan, 1.86 boyundaki milli futbolcu, Beşiktaş tarihinde 23 milyon Euro ile satılan en pahalı oyuncu ve satılan en pahalı Türk oyuncu olarak adını yazdırmıştır. Cenk Tosun nereli, kaç yaşında? Cenk Tosun hangi takımlarda oynadı?
Cenk Tosun, 7 Haziran 1991 yılında Almanya'nın Wetzlar kentinde doğmuş olan Türk milli futbolcumuzdur. Cenk Tosun Almanya'da yetişmiş ve futbolda Santrafor pozisyonuna sahip olmuş bir oyuncudur. Şu an 29 yaşında olan, 1.86 boyundaki milli futbolcu İngiltere Premiere League'de yer alan Everton takımında forma giymektedir. Cenk Tosun'un Everton takımında sahip olduğu forma numarası 14'tür.
Cenk Tosun kariyeri boyunca toplam 327 lig maçına çıkmış, ve bu maçlarda 120 gol kaydetmiştir.
Eintracht Frankfurt, Bundesliga, 2009-2010, 2010
Gaziantepspor, Süper Lig, 2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
Beşiktaş , Süper Lig, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017
Everton, Premiere League, 2018, 2018-2019, 2019
Crystal Palace (kiralık), Premiere League, 2020
Everton, Premiere League, 2020-2021
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