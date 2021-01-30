30 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun Beşiktaş'a gelecek mi?

Cenk Tosun transferinde son detaylar!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

Kariyerine 'da devam eden milli futbolcu konusunda hareketli saatler yaşanıyor. yıldız ismi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. İşte detaylar...

'ın gündeminde olan milli futbolcu 'un durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunu İstanbul'a transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği birkaç gün içinde belli olacak.

CENK TOSUN'UN KARİYERİ

takımlarından 'da forma giyen Cenk Tosun 'da yetişmiş ve futbolda Santrafor pozisyonuna sahip olmuş bir oyuncudur. Şu an 29 yaşında olan, 1.86 boyundaki milli futbolcu, Beşiktaş tarihinde 23 milyon Euro ile satılan en pahalı oyuncu ve satılan en pahalı Türk oyuncu olarak adını yazdırmıştır. Cenk Tosun nereli, kaç yaşında? Cenk Tosun hangi takımlarda oynadı?

Cenk Tosun, 7 Haziran 1991 yılında Almanya'nın Wetzlar kentinde doğmuş olan Türk milli futbolcumuzdur. Cenk Tosun Almanya'da yetişmiş ve futbolda Santrafor pozisyonuna sahip olmuş bir oyuncudur. Şu an 29 yaşında olan, 1.86 boyundaki milli futbolcu İngiltere 'de yer alan takımında forma giymektedir. Cenk Tosun'un Everton takımında sahip olduğu forma numarası 14'tür.

Cenk Tosun kariyeri boyunca toplam 327 lig maçına çıkmış, ve bu maçlarda 120 gol kaydetmiştir.

, , 2009-2010, 2010

Gaziantepspor, , 2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

Beşiktaş , Süper Lig, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017

Everton, Premiere League, 2018, 2018-2019, 2019

(kiralık), Premiere League, 2020

Everton, Premiere League, 2020-2021

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