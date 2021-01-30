30 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın istediği Hulk Atletico Mineiro'ya transfer oldu!

Beşiktaş teklifini iletmişti! Resmen açıklandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'ın transfer listesinde bulunan Hulk, ülkesinin takımlarından 'ya transfer oldu. Siyah-beyazlılar Brezilyalı yıldıza 1.5 yıl için 3 milyon euro önermişti. | Son dakika transfer haberleri

'ın ara transfer döneminin başından bu yana kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Hulk'un yeni adresi belli oldu.

Brezilyalı futbolcunun ülkesine döndüğü açıklandı.

Brezilya ligi ekiplerinden , tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüp 1,5 yıl için 3 milyon euro maaş önerdiği Hulk'un transferi için beklemeye geçmişti. Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olduğu açıklanan Hulk böylelikle 14 yıl sonra ülkesine dönmüş oldu.

BREZİLYA EKİBİ, TRANSFERİ BU GÖRSELLE DUYURDU:

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