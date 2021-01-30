30 Ocak 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ın istediği Hulk Atletico Mineiro'ya transfer oldu!
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Hulk, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer oldu. Siyah-beyazlılar Brezilyalı yıldıza 1.5 yıl için 3 milyon euro önermişti. | Son dakika transfer haberleri
Beşiktaş'ın ara transfer döneminin başından bu yana kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Hulk'un yeni adresi belli oldu.
Brezilyalı futbolcunun ülkesine döndüğü açıklandı.
Brezilya ligi ekiplerinden Atletico Mineiro, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah beyazlı kulüp 1,5 yıl için 3 milyon euro maaş önerdiği Hulk'un transferi için beklemeye geçmişti. Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olduğu açıklanan Hulk böylelikle 14 yıl sonra ülkesine dönmüş oldu.
BREZİLYA EKİBİ, TRANSFERİ BU GÖRSELLE DUYURDU:
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