Beşiktaş'ın istediği Hulk Atletico Mineiro'ya transfer oldu!

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Hulk, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer oldu. Siyah-beyazlılar Brezilyalı yıldıza 1.5 yıl için 3 milyon euro önermişti. | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin başından bu yana kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Hulk'un yeni adresi belli oldu.

Brezilyalı futbolcunun ülkesine döndüğü açıklandı.

Brezilya ligi ekiplerinden Atletico Mineiro, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüp 1,5 yıl için 3 milyon euro maaş önerdiği Hulk'un transferi için beklemeye geçmişti. Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olduğu açıklanan Hulk böylelikle 14 yıl sonra ülkesine dönmüş oldu.

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