28 Ocak 2021, Perşembe
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Beşiktaş'ta Hulk pazarlığı! Sambacı indirime gitti
İlk temaslarda 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro isteyen 34 yaşındaki forvet Hulk geri adım attı. Siyah-beyazlılar 3 milyon Euro ve bonuslar önerirken, Hulk 3.5 milyon Euro’ya indi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Brezilyalı futbolcu siyah-beyazlılarla yaptığı ilk görüşmede 1.5 yıllığına 4.5 milyon Euro isterken, Beşiktaş'ın teklifi 3 milyon Euro artı bonuslar olmuştu. 34 yaşındaki forvetle görüşmeleri hızlandırmak için menajer Ahmet Bulut devreye girerken, son görüşmede Hulk'un isteği 3.5 milyon Euro'ya çekildi. Taraflar arasında 500 bin Euro'luk fark kalırken, Beşiktaş yönetimi de maaş limitinde bu boşluğu yaratabilmek için harekete geçti. Takımda düşünülmeyen Jeremain Lens, Douglas ve Mirin'in ayrılmasını bekleyen yönetim bu isimlere veda edebilirse harcama limitlerinde de istediği noktaya ulaşacak ve Hulk'u kadroya katabilmek adına eli güçlenecek. Bu üç oyuncu gönderilebilirse Brezilyalı yıldız için teklif de revize edilecek. (Sabah)
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