28 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Hulk pazarlığı! Sambacı indirime gitti

Kartal'da Hulk pazarlığı! Sambacı indirime gitti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

İlk temaslarda 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro isteyen 34 yaşındaki forvet Hulk geri adım attı. Siyah-beyazlılar 3 milyon Euro ve bonuslar önerirken, Hulk 3.5 milyon Euro’ya indi. | Son dakika transfer haberleri...

Brezilyalı futbolcu siyah-beyazlılarla yaptığı ilk görüşmede 1.5 yıllığına 4.5 milyon Euro isterken, 'ın teklifi 3 milyon Euro artı bonuslar olmuştu. 34 yaşındaki forvetle görüşmeleri hızlandırmak için menajer devreye girerken, son görüşmede Hulk'un isteği 3.5 milyon Euro'ya çekildi. Taraflar arasında 500 bin Euro'luk fark kalırken, Beşiktaş yönetimi de maaş limitinde bu boşluğu yaratabilmek için harekete geçti. Takımda düşünülmeyen , ve 'in ayrılmasını bekleyen yönetim bu isimlere veda edebilirse harcama limitlerinde de istediği noktaya ulaşacak ve Hulk'u kadroya katabilmek adına eli güçlenecek. Bu üç oyuncu gönderilebilirse Brezilyalı yıldız için teklif de revize edilecek. ()
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