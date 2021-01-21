21 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Gökhan Töre’den anlamlı hareket

Gökhan Töre’den anlamlı hareket
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.01.2021

resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda 29 yaşına giren 'ın fotoğrafı kullanılarak, "Doğum günün kutlu olsun " ifadesi kullanıldı. Tecrübeli oyuncu da doğum günün de anlamlı bir kampanya başlattı.

Başarılı futbolcu da doğum gününde kanser hastaları için kampanya başlattı: "Sevgili ailem ve dostlarım, Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye kanser hastaları için yapacağınız bağışlar olacak. @turkkanserdernegi için kampanya linkine Biomdan ulaşabilirsiniz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Herkül geliyor! Yalçın o isimde ısrarcı Beşiktaş'a Herkül geliyor! Yalçın o isimde ısrarcı
Beşiktaş Hulk ile masaya oturdu! İşte yapılan teklif Beşiktaş Hulk ile masaya oturdu! İşte yapılan teklif
Beşiktaş liderliği korumak istiyor! İşte Karagümrük maçı 11'i Beşiktaş liderliği korumak istiyor! İşte Karagümrük maçı 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör