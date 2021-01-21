Beşiktaş'tan Gökhan Töre’den anlamlı hareket

Beşiktaş resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda 29 yaşına giren Gökhan'ın fotoğrafı kullanılarak, "Doğum günün kutlu olsun Gökhan Töre" ifadesi kullanıldı. Tecrübeli oyuncu da doğum günün de anlamlı bir kampanya başlattı.

Başarılı futbolcu da doğum gününde kanser hastaları için kampanya başlattı: "Sevgili ailem ve dostlarım, Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye kanser hastaları için yapacağınız bağışlar olacak. @turkkanserdernegi için kampanya linkine Biomdan ulaşabilirsiniz."

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