27 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Domagoj Vida için Parma devreye girdi!

Kartal'da Vida'nın talibi var!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

'ta flaş bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda eski formuna kavuşan için ekibi 'nın tekrar devreye girdiği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

ile 2 sezonluk sözleşmesi kalan için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. ekiplerinden 'nın daha önce de talip olduğu 'yla yeniden ilgilendiği iddia edildi. Tuttomercato'nun haberine göre Hırvat oyuncuyla ekibinin dışında Seria A'dan başka takımların da ilgilendiği belirtildi. Öte yandan 2019 yılında 'dan 350 bin euro bonservis ile Beşiktaş'a transfer olan İsimat Mirin'in, MLS ekibi Kansas City ile görüştüğü öğrenildi. (Fotomaç)

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