03 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yeni seri peşinde! İşte Antalyaspor maçı 11'leri

Kartal yeni seri peşinde! İşte Antalyaspor maçı 11'leri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

Liderliği kaptıran Beşiktaş, 'in 23. haftasında Antalya deplasmanından üç puan alarak hem yeni bir galibiyet serisine başlamak hem de yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş'ta tüm gözler bugün oynanacak Antalyaspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar, 'in 23. haftasında 'un konuğu olacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek. Ligin ilk yarısını zirvede tamamladıktan sonra ikinci yarının ilk maçında 'a yenilen ve liderliği kaybeden Kara Kartal, deplasmandan üç puanla dönerek hem yeni seriye başlamak hem de zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

4 EKSİKLE GİTTİLER

Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 4 oyuncu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ve Rıdvan Yılmaz yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle kadroda yer alamazken, 'den geldikten sonra karantina süreci başlayan yeni transfer Cenk Tosun ile Trabzonspor derbisinde kırmızı kart gören da kadroda olmayan diğer isimler. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü 'ın uzun süredir formasından uzak kalan 'i bugünkü maçta ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. (Fotomaç)

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHMEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, , Naldo, Kudryashov, Eren, , Hakan, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş: , , Vida, Montero, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
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