03 Şubat 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
4 EKSİKLE GİTTİLER
Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 4 oyuncu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle kadroda yer alamazken, İngiltere'den geldikten sonra karantina süreci başlayan yeni transfer Cenk Tosun ile Trabzonspor derbisinde kırmızı kart gören Dorukhan da kadroda olmayan diğer isimler. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın uzun süredir formasından uzak kalan Adem Ljajic'i bugünkü maçta ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. (Fotomaç)
ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHMEMEL 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Beşiktaş yeni seri peşinde! İşte Antalyaspor maçı 11'leri
Liderliği kaptıran Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Antalya deplasmanından üç puan alarak hem yeni bir galibiyet serisine başlamak hem de yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Beşiktaş'ta tüm gözler bugün oynanacak Antalyaspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ligin ilk yarısını zirvede tamamladıktan sonra ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'a yenilen ve liderliği kaybeden Kara Kartal, deplasmandan üç puanla dönerek hem yeni seriye başlamak hem de zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.
4 EKSİKLE GİTTİLER
Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 4 oyuncu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle kadroda yer alamazken, İngiltere'den geldikten sonra karantina süreci başlayan yeni transfer Cenk Tosun ile Trabzonspor derbisinde kırmızı kart gören Dorukhan da kadroda olmayan diğer isimler. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın uzun süredir formasından uzak kalan Adem Ljajic'i bugünkü maçta ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. (Fotomaç)
ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHMEMEL 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları