27 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş o maddeyi beklemedi! İşte Aboubakar kararı!

Beşiktaş o maddeyi beklemedi! İşte Aboubakar kararı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

yönetimi, performansıyla ayakta alkışlanan yıldız Aboubakar'ın sözleşmesini +1 değil +3 yıl uzatmak için düğmeye bastı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

'ta, takımın en skorer isimlerinden biri olan 'ın sözleşmesi uzatmak için harekete geçti. Aboubakar'ın, sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun hayata geçmesi için en az 30 maçta oynama şartı vardı. Ancak gösterdiği etkili performans Beşiktaş'ı, Aboubakar'ın sözleşmesini erkenden uzatma kararı almasına neden oldu. oyuncunun menajeri ile temas kuruldu ve daha uzun süreli bir sözleşme için 'a davet edildi. 'ın isteğiyle Beşiktaş'ın Aboubakar'a, +1 yıllık değil +3 yıllık sözleşme teklif edeceği ve maaşına da zam yapacağı gelen bilgiler arasında. Kamerunlu oyuncu Beşiktaş'tan 750 bin euro'su bonuslar olmak üzere 1.5 milyon euro kazanıyor. (Fotomaç)
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