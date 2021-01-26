26 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Bilal Ceylan Beşiktaşlı Rosier'e meydan okudu!

Rosier'e meydan okudu! Bilal Ceylan...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.01.2021

'ın transfer gündeminde olan Eskişehirsporlu Bilal Ceylan, açıklamalarda bulundu. Genç sağ bek, "Beşiktaş’la görüşmeler halen sürüyor. Gittiğimde Rosier’den formayı kapmayı isterim” dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın transfer etmeye hazırlandığı Eskişehirsporlu Bilal Ceylan, kampında hem transfere dair son durumu ve hedeflerini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübü transferi için "Görüşmeler devam ediyor, açıklama yaparlar. Transfer hayırlısı olsun" yorumunu yapan 17 yaşındaki oyuncu "İlk önce gidip orada oynamak istiyorum. Kolay değil, çok çalışmak lazım. Ardından hedefim ve Avrupa" ifadelerini kullandı.

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CEylan şöyle devam etti: " idolümdür, onu hep izlerim. Rosier de çok iyi bir sağ bek. Çekişme her zaman iyidir. Gittiğimde ondan formayı kaparak oynamak isterim." Beşiktaş'ın çok iyi gittiğini ve iyi bir çıkış yakaladığını vurgulayan Bilal Ceylan, "Sezon sonu inşallah daha iyi olur. Hep birlikte göreceğiz. Gelen mesajları çok görüyorum. Oraya gidince inşallah kendimi gösteririm. Mesajlar geliyor ve çok mutlu oluyorum" diye konuştu. (Fotomaç)

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