Bilal Ceylan Beşiktaşlı Rosier'e meydan okudu!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Eskişehirsporlu Bilal Ceylan, açıklamalarda bulundu. Genç sağ bek, "Beşiktaş’la görüşmeler halen sürüyor. Gittiğimde Rosier’den formayı kapmayı isterim” dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın transfer etmeye hazırlandığı Eskişehirsporlu Bilal Ceylan, Ümit Milli Takım kampında hem transfere dair son durumu ve hedeflerini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübü transferi için "Görüşmeler devam ediyor, açıklama yaparlar. Transfer hayırlısı olsun" yorumunu yapan 17 yaşındaki oyuncu "İlk önce gidip orada oynamak istiyorum. Kolay değil, çok çalışmak lazım. Ardından hedefim A Milli Takım ve Avrupa" ifadelerini kullandı.

SAVUNMADAKİ İDOLÜM GÖKHAN GÖNÜL

CEylan şöyle devam etti: "Gökhan Gönül idolümdür, onu hep izlerim. Rosier de çok iyi bir sağ bek. Çekişme her zaman iyidir. Gittiğimde ondan formayı kaparak oynamak isterim." Beşiktaş'ın çok iyi gittiğini ve iyi bir çıkış yakaladığını vurgulayan Bilal Ceylan, "Sezon sonu inşallah daha iyi olur. Hep birlikte göreceğiz. Gelen mesajları çok görüyorum. Oraya gidince inşallah kendimi gösteririm. Mesajlar geliyor ve çok mutlu oluyorum" diye konuştu. (Fotomaç)

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