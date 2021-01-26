26 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Adem Ljajic'in performansının sırrı ortaya çıktı! "Aşk dopingi"

Performansının sırrı ortaya çıktı! Ljajic'e aşk dopingi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.01.2021

Eski kız arkadaşından ayrıltıktan sonra depresyona giren ve performansında büyük düşüş yaşayan Adem Ljajic, uzun süre takımdan ayrı kaldıktan sonra forma şansı bulmuş ve 1 de gol atmıştı. Sırp yıldız, yeni sevgilisiyle birlikte yeni bir sayfa açtı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

'ta uzun süre forma giyemeyen yıldız oyuncu Adem Ljajic geri döndü. Sırp yıldız eski kız arkadaşı Sofija Milosevic ile ayrıldıktan sonra uzun süre depresyona girdi. Futbola bir türlü odaklanamadı ve büyük performans düşüklüğü yaşadı.

GÖZTEPE MAÇINDA DÖKTÜRDÜ

Göztepe maçında 1 gol atan ve döktüren Ljajic'teki değişimin sırrı yeni sevgilisi… Yeni yenge Zubejda Buba Beckovic ile mükemmel birn uyum yakalayan Ljajic sahada da döktürüyor…

219 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI

20 Haziran 2020 tarihinden sonraki ilk golünü atan Sırp futbolcu Adem Ljajic, geçen sezon 29 maçta 7 gol 7 asist üretmişti. Ljajic, 219 gün aradan sonra bir kez de gol atmış oldu.

Sırp yıldız Adem Ljajic özel hayatını düzene soktuktan sonra sahalara müthiş dönüş yaptı. (Takvim)

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