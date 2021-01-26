26 Ocak 2021, Salı

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Beşiktaş'tan forvet operasyonu! Ya Hulk ya Koita

Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, bu bölge için adaylarını ikiye indirdi. Siyah-beyazlılar Hulk veya Koita'dan birini kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 26.01.2021 01:14 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 06:09
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Beşiktaş'tan forvet operasyonu! Ya Hulk ya Koita

Beşiktaş'ta santrfor harekatı tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Evet, onu istiyoruz" dediği Hulk için teklif edilen ve istenilen rakamlar arasında büyük fark var.

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Beşiktaş'tan forvet operasyonu! Ya Hulk ya Koita

Hulk'un menajeri Ferreira'yı arayan menajer Ahmet Bulut, siyah-beyazlıların Brezilyalı golcüye 1.5 yıl için imza parası da dahil 3.5 milyon euro verebileceğini söyledi.

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Beşiktaş'tan forvet operasyonu! Ya Hulk ya Koita

Ancak Hulk'un menajeri sadece yarım sezon için 3.5 milyon euro istediklerini (Sezon sonuna kadar 1 milyon 750 bin euro + 750 bin euro imza parası +1 milyon euro menajerlik ücreti) iletti.

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Beşiktaş'tan forvet operasyonu! Ya Hulk ya Koita

BU RAKAMLAR İMKANSIZ
Bulut'un ise Hulk'un menajerine, Beşiktaş'ın bu rakamı ödemesinin imkansız olduğunu, Hulk'un Avrupa'da şampiyonluğa oynayan bir takımda oynamak istiyorsa artık parayı düşünmekten vazgeçmesini söyledi.

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Beşiktaş'tan forvet operasyonu! Ya Hulk ya Koita

Nuno'nun ise Bulut'a, Vida ve Ljajic'in Beşiktaş'ta kazandığı rakamları örnek gösterdiği öğrenildi. Beşiktaş ise Hulk transferinde 1.5 yıl için 3.5 milyon euro'luk son tekliflerini ilettiği "Kabul ediyorsanız bu işi bitiririz" dedi, şimdi sambacının menajerinden yanıt bekleniyor.

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