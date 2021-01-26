26 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın müthiş ikilisi! Vincent Aboubakar'a Premier Lig'den talip var

Kartal'ın müthiş ikilisi! Premier Lig ekibi...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.01.2021

Süper Lig'de ilk devreyi topladığı 44 puanla zirvede tamamlayan 'ta ve Cyle Larin, 23 gol atarak takımlarının başrolünü oynadılar. Aboubakar'a gösterdiği performans sonrası Premier Lig ekibi United talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

'ın golcüleri Larin ve , Süper Lig'in ilk yarısına damga vurdu. 19 lig maçında forma giyen Larin, 12 gol atıp 3 asist yaparken, resmi maçlarda ise toplam 15 gol kaydetti. 16 lig maçında oynayan Aboubakar ise 11 gol, 2 asiste imza attı. İki oyuncu toplamda 23 gole imza atarken, 5 de asist yaptılar. Larin ve Aboubakar ikilisi, şampiyonluk yarışı veren takımların forvet ikilileri arasında 'en iyiler' olarak dikkat çekiyor. Sezona -Diagne ikilisiyle başlayan G.Saray, bu iki oyuncudan 14 gollük performans elde ederken, Samatta- ikilisine sahip olan F.Bahçe, hücum hattından 6 gollük performans aldı. forması giyen Ekuban-Afobe ikilisi ise ligde toplam 10 gole imza attılar. Bu arada İngiliz basını, siyah-beyazlıların Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'a, 'ın talip olduğunu iddia etti.

1750 EURO'YA ABOU FORMASI
Beşiktaşlı oyuncuların F.Bahçe ve G.Saray derbilerinde giydiği imzalı formalar kulübün yayınladığı bir site üzerinden satışa çıkarıldı. Satış bedelleri arasında rekor fiyat Aboubakar'ın formaları için belirlendi. Kamerunlunun F.Bahçe derbisi forması 1750 euro, G.Saray maçı forması ise 439 euro'ya satışa sunuldu. (Fotomaç)

Beşiktaş Hulk'ta gaza bastı! Ünlü menajer devreye girdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan forvet operasyonu! Ya Hulk ya Koita Beşiktaş'tan forvet operasyonu! Ya Hulk ya Koita
Performansının sırrı ortaya çıktı! Ljajic'e aşk dopingi Performansının sırrı ortaya çıktı! Ljajic'e aşk dopingi
Beşiktaş Hulk'ta gaza bastı! Ünlü menajer devreye girdi Beşiktaş Hulk'ta gaza bastı! Ünlü menajer devreye girdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör