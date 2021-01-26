Beşiktaş'ın müthiş ikilisi! Vincent Aboubakar'a Premier Lig'den talip var
Süper Lig'de ilk devreyi topladığı 44 puanla zirvede tamamlayan Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cyle Larin, 23 gol atarak takımlarının başrolünü oynadılar. Aboubakar'a gösterdiği performans sonrası Premier Lig ekibi West Ham United talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın golcüleri Larin ve Aboubakar, Süper Lig'in ilk yarısına damga vurdu. 19 lig maçında forma giyen Larin, 12 gol atıp 3 asist yaparken, resmi maçlarda ise toplam 15 gol kaydetti. 16 lig maçında oynayan Aboubakar ise 11 gol, 2 asiste imza attı. İki oyuncu toplamda 23 gole imza atarken, 5 de asist yaptılar. Larin ve Aboubakar ikilisi, şampiyonluk yarışı veren takımların forvet ikilileri arasında 'en iyiler' olarak dikkat çekiyor. Sezona Falcao-Diagne ikilisiyle başlayan G.Saray, bu iki oyuncudan 14 gollük performans elde ederken, Samatta-Cisse ikilisine sahip olan F.Bahçe, hücum hattından 6 gollük performans aldı. Trabzonspor forması giyen Ekuban-Afobe ikilisi ise ligde toplam 10 gole imza attılar. Bu arada İngiliz basını, siyah-beyazlıların Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'a, West Ham'ın talip olduğunu iddia etti.
1750 EURO'YA ABOU FORMASI
Beşiktaşlı oyuncuların F.Bahçe ve G.Saray derbilerinde giydiği imzalı formalar kulübün yayınladığı bir site üzerinden satışa çıkarıldı. Satış bedelleri arasında rekor fiyat Aboubakar'ın formaları için belirlendi. Kamerunlunun F.Bahçe derbisi forması 1750 euro, G.Saray maçı forması ise 439 euro'ya satışa sunuldu. (Fotomaç)
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