25 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar yine sahnede! Takımını ipten aldı

Aboubakar yine sahnede! Takımını ipten aldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'ın sezon başında 'dan transfer ettiği Vincent Aboubakar, takımını sırtlamaya devam ediyor. Göztepe karşısında siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü atan Kamerunlu golcü, ligde 11. golünü attı.

'ın sezon başında 'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Göztepe'yi de boş geçmedi. 29 yaşındaki oyuncu 77. dakikada sahneye çıkarak 3 puanı getirdi. Gökhan Tören'in ortasını kafayla filelerle buluşturan Kamerunlu yıldız, ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti. Ligde 16 maçta 11 gol+2 asistlik müthiş bir performansa imza atan Aboubakar maçın ardından ise şöyle konuştu:

MAÇIN ADAMI ERSİN
"Şampiyonluğu konuşmak için erken. Önümüzde daha 20 maç var. Bugün çok zor bir maçtan çıktık. Haftada iki maç oynamak çok zor. Bu 20 maçı geçip şampiyon olmak istiyoruz. Aramızda olmayan taraftarı ve camiasını mutlu etmek istiyoruz. Göztepe karşısında ortaya bir karakter koyduk ve kazandık. Maçın adamı Ersin Destanoğlu'ydu. Çok önemli kurtarışlar yaptı."

BEŞIKTAŞ'TA COŞTU
Son 2 yılda Porto formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol atan Vincent Aboubakar, bu sezon ile 6 ayda oynadığı 17 maçta 11 gol attı.

LJAJİC 26 HAFTA SONRA ATTI
Adem Ljajic oyuna girdikten 3 dakika sonra topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. Süper Lig'de son golünü Haziran 2020'de atan Sırp futbolcu, 26 hafta ve 219 gün sonra ağları sarstı. Ljajic sevincini kartal pozu vererek yaşadı.

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