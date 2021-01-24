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N'Sakala'nın Halil Akbunar'a yaptığı müdahale penaltı mı? Usta isimler yorumladı

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar, Levent Tüzemen ve Reha Kapsal, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta isimler, mücadelenin 53. dakikasında Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş ceza sahasında Halil Akbunar'a yaptığı müdahaleyi yorumladı.
24.01.2021
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