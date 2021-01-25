25 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı ışıkta geçti

3 oyuncu sarı ışıkta geçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'ta Gözteğe maçı öncesi 3'er sarı kartla sınırda bulunan Beşiktaşlı , ve Ghezzal kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldular. Üç oyuncu Trabzonspor derbisinde takımdaki yerlerini alabilecek.

Karşılaşma öncesi 3'er sarı kartla sınırda bulunan Beşiktaşlı , ve Ghezzal kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldular. Üç oyuncu Trabzonspor derbisinde takımdaki yerlerini alabilecek.

NECİP UYSAL KENARDA KALDI!
Mücadelenin son dakikasında ilginç bir olay yaşandı. , 'i Josef'in yerine oyuna sokmak için yanına çağırdı. Ancak o sırada tehlikeli bir serbest vuruş olunca değişiklikten vazgeçti. Necip giremeden maç sona erdi.

ORTA, KAFA VE GOOOL!
bu sezon Süper Lig'de orta ve kafa vuruşlarıyla en çok gol atan takım oldu. Siyah+beyazlı ekip geride kalan 21 haftada ortayla 13 gol atarken, kafa vuruşlarıyla da 9 kez fileleri havalandırdı. Bu istatistikte ilk sırada yer aldı.

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