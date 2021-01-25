Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı ışıkta geçti
Beşiktaş'ta Gözteğe maçı öncesi 3'er sarı kartla sınırda bulunan Beşiktaşlı Vida, Mensah ve Ghezzal kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldular. Üç oyuncu Trabzonspor derbisinde takımdaki yerlerini alabilecek.
Karşılaşma öncesi 3'er sarı kartla sınırda bulunan Beşiktaşlı Vida, Mensah ve Ghezzal kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldular. Üç oyuncu Trabzonspor derbisinde takımdaki yerlerini alabilecek.
NECİP UYSAL KENARDA KALDI!
Mücadelenin son dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Sergen Yalçın, Necip'i Josef'in yerine oyuna sokmak için yanına çağırdı. Ancak o sırada tehlikeli bir serbest vuruş olunca değişiklikten vazgeçti. Necip giremeden maç sona erdi.
ORTA, KAFA VE GOOOL!
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de orta ve kafa vuruşlarıyla en çok gol atan takım oldu. Siyah+beyazlı ekip geride kalan 21 haftada ortayla 13 gol atarken, kafa vuruşlarıyla da 9 kez fileleri havalandırdı. Bu istatistikte ilk sırada yer aldı.
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