25 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı!

Ve anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Josef'e yeni sözleşme
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

, yaz transfer döneminde 'den kadrosuna kattığı 'nın sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldız ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

, sezon başında 'den transfer ettiği ile nikah tazeledi. beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldız orta saha ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 'de 14 maçta forma giyerken, başarılı performansıyla Beşiktaş'ın liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

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