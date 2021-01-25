Beşiktaş Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Al Ahli'den kadrosuna kattığı Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldız ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, sezon başında Al Ahli'den transfer ettiği Josef de Spuza ile nikah tazeledi. beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldız orta saha ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giyerken, başarılı performansıyla Beşiktaş'ın liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.



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