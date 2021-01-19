Beşiktaş yüksekten uçuyor! Sergen Yalçın galibiyet oranlarını katladı
Sergen Yalçın liderliğindeki Beşiktaş yüksekten uçuyor... Siyah-beyazlıların Yalçın yönetimindeki 33 lig maçında 22 galibiyet alarak yüzde 66'lık kazanma oranına ulaşırken; derbilerde de yüzde 75'lik galibiyet oranı yakaladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Pazar günü Vodafone Park'ta oynanan derbide ezeli rakibi G.Saray'ı 2-0 yenen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde istikrarlı görüntüsüyle dikkati çekiyor. Geçen sezon deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Sergen Yalçın, kazandırdığı istikrarla takımını zirveye çıkarmayı başardı. Sergen Yalçın liderliğinde geçen sezon 15 maça çıkan ve bunların 10'unu kazanan siyah-beyazlı takım, yüzde 66,6 kazanma oranı tutturdu. Bu sezon oynanan 18 karşılaşmada 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, yine yüzde 66,6'lık galibiyet oranıyla istikrarını korudu.
SERGEN YALÇIN GALİBİYET ORANLARINI KATLADI
Sezonun 7 haftalık bölümünde 3 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi alan ve bir haftayı maç yapmadan geçen siyah-beyazlı takım, 10. sırada kaldı. Sonraki 12 maçta 9 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgiyle performansını artıran Beşiktaş, ilk 7 haftadaki kazanma oranını yüzde 50'den yüzde 66,6'ya yükselterek zirveye yerleşti. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 2 sezonda 33 maçta rakiplerine 22 kez üstünlük kurarak genelde de yüzde 66,6'lık kazanma oranı yakaladı.
ŞAMPİYONLUK ORANLARINA YAKLAŞTI
Beşiktaş, 4 sezon görev yapan Şenol Güneş yönetiminde 136 lig maçında rakiplerine 88 kez üstünlük kurarak %64,7 galibiyet oranı yakalamayı başarmıştı. 2015-2016'da elde edilen şampiyonlukta 34 maçta 25 galibiyet aldıran ve %73,5 kazanma oranı tutturan Şenol Güneş, bir sonraki sezon da %67,6'lık başarı elde etti. Şenol Güneş yönetiminde 2017-2018'de %61,7 oran yakalayan siyah-beyazlılar, bir sonraki sezon %55,8'e düşmesine engel olamadı. Sergen Yalçın ise Şenol Güneş'in ilk 2 sezondaki şampiyonluk oranlarına da her geçen hafta yaklaşmayı başardı.
MILNE'DEN SONRA SERGEN YALÇIN
Gordon Milne'in Beşiktaş'ının 1988-89'dan bu yana ilk kez Trabzonspor, F.Bahçe ve G.Saray'ı bir Süper Lig sezonunun ilk yarısında mağlup etti. Sergen Yalçınlı Kartal, Trabzonspor ve F.Bahçe'yi deplasmanda yenerken, G.Saray'ı da Vodafone Park'ta devirdi. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 9 gol attı 4 gol yedi.
(Fotomaç)
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