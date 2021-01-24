Sergen Yalçın'dan Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası transfer açıklaması! "Mümkün olursa..."
Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Yalçın, "Mümkün olursa santrfor transferi yapmak istiyoruz." dedi.
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 2-1 mağlup ederek sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"BAY GEÇTİĞİMİZ 3 HAFTALIK SÜREÇ BİZE İYİ GELDİ"
"Sezona kötü başladık. Avrupa kupaları karşımıza çıktı. Hazırlık yapmadan maça çıktık ve kötü oynadık. Lige de kötü başladık. Bu beklenmeyen bir durum değildi. Lige hazır girmedik, transferler gecikti. Milli arada bay geçtiğimiz 3 haftalık süreç bize iyi geldi."
"ZOR BİR İKİNCİ YARI BİZİ BEKLİYOR"
"Ligin ilk yarısını böyle bir pozisyonda bitirmek çok önemli. Çok mutluyuz ama zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Herkes hazır olmalı."
"MÜMKÜN OLURSA SANTRFOR TRANSFERİ YAPMAK İSTİYORUZ"
"Mümkün olursa santrfor transferi yapmak istiyoruz. Bazı değişimler düşünüyorum ama Türk futbolu ve camiamız sıkıntılı günlerden geçiyor. Mümkün olursa takımı güçlendirmek istiyoruz. Buna yönetim karar verir. Ben istediklerimi söyledim."
"FORVET DIŞINDA BAŞKA OYUNCU ALMAYIZ GİBİ GÖZÜKÜYOR"
"Ekonomi ve yabancı çokluğu önümüzü kesiyor. Forvet dışında başka oyuncu almayız gibi gözüküyor."
"LJAJIC VE GÖKHAN İKİ YENİ TRANSFER OLARAK ARAMIZA DÖNDÜ"
"Adem Ljajic ve Gökhan Töre iki yeni transfer olarak aramıza döndü. Üçüncü transferi de yapabilirsek iyi olur"
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