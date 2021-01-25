25 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket! O paylaşımı beğendi

Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket! O paylaşımı beğendi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'ın transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Hulk'tan siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. Yıldız golcü, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu 'nın paylaşımını beğendi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

'ta asbaşkan ve teknik direktör 'ın ilgilendiklerini açıkladıkları Hulk transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin transferi için çalışmalarını sürdürdüğü Brezilyalı golcü, siyah-beyazlı formayı terleten vatandaşı 'nın paylaşımını beğendi.

Josef, paylaşımında "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!!" ifadelerine yer verdi.

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İşte o paylaşım:


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