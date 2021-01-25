Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket! O paylaşımı beğendi

Beşiktaş'ın transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Hulk'tan siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. Yıldız golcü, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın paylaşımını beğendi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilgilendiklerini açıkladıkları Hulk transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin transferi için çalışmalarını sürdürdüğü Brezilyalı golcü, siyah-beyazlı formayı terleten vatandaşı Josef de Souza'nın paylaşımını beğendi.

Josef, paylaşımında "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!!" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:





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