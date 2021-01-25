Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket! O paylaşımı beğendi
Beşiktaş'ın transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Hulk'tan siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. Yıldız golcü, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın paylaşımını beğendi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilgilendiklerini açıkladıkları Hulk transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin transferi için çalışmalarını sürdürdüğü Brezilyalı golcü, siyah-beyazlı formayı terleten vatandaşı Josef de Souza'nın paylaşımını beğendi.
Josef, paylaşımında "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!!" ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları