18 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Derbi sonrası Adem Ljajic transferi! İşte yeni kulübü...

Derbi sonrası transferde sürpriz! Adem Ljajic...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

'a derbinin ardından bir güzel haber de transferde geldi. 'ın transfer listesine koyduğu 'e ekibi talip oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri ( transferleri)

Siyah-Beyazlılar'da teknik ekibin ara transfer döneminde yollarını ayırma yönünde görüş belirttiği için beklenen atak 'den geldi. Fanatik'te yer alan habere göre; ilk etapta menajeri aracılığıyla ülkesi 'dan kendisine kulüp bulmaya çalışan tecrübeli 10 numaraya, talip oldu. 'tan yıllık 3.2 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun yarım dönemlik maaşının yüzde 50'sini ödeyerek bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmeyi planlayan 'a, kulüpten izin çıktı. Kırmızı-Beyazlılar'ın, bu transfer için Ljajic'i ikna turuna başladığı belirtildi.
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