24 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Hulk seferberliği! Kesenin ağzı açılıyor

Beşiktaş'ta transfer gündeminin 1 numaralı ismi olan Hulk için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar, yarım sezon için 1 milyon Euro + şampiyonluk bonusu teklif edilen Brezilyalı golcüyü "Şampiyon olalım, seneye bu rakamını da katlarız" diyerek ikna etmeye çalışıyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Hulk seferberliği! Kesenin ağzı açılıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'ta harekatı tüm hızıyla sürüyor. 'i 'a kaptırdıktan sonra kaliteli bir forvet arayışlarına hız veren siyah- beyazlılar rotasını bir anda Brezilyalı yıldız Hulk'a çevirdi.

Beşiktaş'ta Hulk seferberliği! Kesenin ağzı açılıyor

Yapılan ilk görüşmede 34 yaşındaki oyuncuya, yarım sezon için 1 milyon euro garanti para ve şampiyonluk bonusu teklifi yapıldı. Ancak Sambacı'nın menajerinin "'taki bazı oyuncular senelik 3.5-4 milyon euro kazanıyor.

Beşiktaş'ta Hulk seferberliği! Kesenin ağzı açılıyor

için önerilen bu rakam onların altında olmamalı" deyince Beşiktaşlı yöneticiler yeni bir teklif hazırladı.

Beşiktaş'ta Hulk seferberliği! Kesenin ağzı açılıyor

KESENİN AĞZI AÇILIYOR

Buna göre 'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı forvet için yönetim kesenin ağzını açma kararı aldı. ve menajeri ile yapılan son görüşmede yönetim, "Bu sezon için 1 milyon euro garanti + şampiyonluk bonusu şartlarımız aynen geçerli.

Beşiktaş'ta Hulk seferberliği! Kesenin ağzı açılıyor

Sezonu şampiyon tamamladığımızda ise önümüzdeki yıl için alacağın rakamı katlarız. Yeter ki 'ne gitmeyi başaralım. Siz bizi mutlu ederseniz, biz de bunun karşılığını fazlasıyla verir, söz ettiğiniz rakamlara çıkarız" diyerek sambacıyı ikna etmeye çalışıyor.

Beşiktaş'ta Hulk seferberliği! Kesenin ağzı açılıyor

AVRUPA'YI İSTİYOR

Daha önce ve 'de 8 yılda ortalama 250 milyon euro'luk inanılmaz bir kazanç elde eden tecrübeli futbolcu , kariyerinin son döneminde bir kulübüne transfer olup şampiyonluk sevinci yaşamak için 'ın teklifine sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta Hulk seferberliği! Kesenin ağzı açılıyor

JOSEF HER GÜN ARIYOR

'ın renklerine katmak için tüm imkanlarını seferber ettiği 'a, Brezilyalı vatandaşı 'nın baskısı sürüyor. Souza, 'dan takım arkadaşı olan Hulk'u ikna etmek için her gün telefon görüşmesi yapıyor ve son bilgileri aktarıyor.

Beşiktaş'ta Hulk seferberliği! Kesenin ağzı açılıyor

ÖZEL UÇAK GİDECEK

Tecrübeli oyuncunun, 'ın teklifini kabul etmesi durumunda yönetim özel uçak gönderecek. Siyah-beyazlılar, 'tan gelecek 'Evet' yanıtının ardından özel bir uçağı Rio'ya gönderip dünyaca ünlü forveti İstanbul'a getirtecek.

(Fotomaç)

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