Beşiktaş'ta Hulk seferberliği! Kesenin ağzı açılıyor
Beşiktaş'ta transfer gündeminin 1 numaralı ismi olan Hulk için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar, yarım sezon için 1 milyon Euro + şampiyonluk bonusu teklif edilen Brezilyalı golcüyü "Şampiyon olalım, seneye bu rakamını da katlarız" diyerek ikna etmeye çalışıyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Yapılan ilk görüşmede 34 yaşındaki oyuncuya, yarım sezon için 1 milyon euro garanti para ve şampiyonluk bonusu teklifi yapıldı. Ancak Sambacı'nın menajerinin "Beşiktaş'taki bazı oyuncular senelik 3.5-4 milyon euro kazanıyor.
Hulk için önerilen bu rakam onların altında olmamalı" deyince Beşiktaşlı yöneticiler yeni bir teklif hazırladı.
Sezonu şampiyon tamamladığımızda ise önümüzdeki yıl için alacağın rakamı katlarız. Yeter ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi başaralım. Siz bizi mutlu ederseniz, biz de bunun karşılığını fazlasıyla verir, söz ettiğiniz rakamlara çıkarız" diyerek sambacıyı ikna etmeye çalışıyor.
JOSEF HER GÜN ARIYOR
Beşiktaş'ın renklerine katmak için tüm imkanlarını seferber ettiği Hulk'a, Brezilyalı vatandaşı Josef de Souza'nın baskısı sürüyor. Souza, Porto'dan takım arkadaşı olan Hulk'u ikna etmek için her gün telefon görüşmesi yapıyor ve son bilgileri aktarıyor.
ÖZEL UÇAK GİDECEK
Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda yönetim özel uçak gönderecek. Siyah-beyazlılar, Hulk'tan gelecek 'Evet' yanıtının ardından özel bir uçağı Rio'ya gönderip dünyaca ünlü forveti İstanbul'a getirtecek.
(Fotomaç)
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