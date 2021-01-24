Beşiktaş'ta Hulk seferberliği! Kesenin ağzı açılıyor

KESENİN AĞZI AÇILIYOR

Buna göre Çin'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı forvet için yönetim kesenin ağzını açma kararı aldı. Hulk ve menajeri ile yapılan son görüşmede yönetim, "Bu sezon için 1 milyon euro garanti + şampiyonluk bonusu şartlarımız aynen geçerli.