Beşiktaş zirveyi korumak istiyor! İşte Göztepe maçı 11'i
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş işe Göztepe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek ilk yarıyı lider olarak kapatmak istiyor. İşte Beşiktaş - Göztepe maçının muhtemel 11'leri...
Lider Beşiktaş, bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. İlk yarının son haftasında zirvedeki yerini korumak isteyen siyah-beyazlılarda tek hedef 3 puan. Siyah-beyazlı takımın başında ilk kez Göztepe'ye karşı sahaya çıkacak olan teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularını, "Evimizdeki bu maçımızı da kazanarak, ligin ilk yarısını lider tamamlayalım" sözleriyle motive ediyor.
SAKAT VE CEZALI YOK
Göztepe teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı oturturken, tecrübeli hoca yeni takımıyla ilk maçında boy gösterecek. Beşiktaş, sakat futbolcularının tamamen iyileşmesi ve kart cezalısı oyuncusunun da bulunmamasıyla Covid- 19 olan bir futbolcu haricinde tam kadro. Karagümrük maçında N'Sakala ve Hasic'ten yana tercihte bulunan Sergen Yalçın, Göztepe karşısında da büyük ihtimalle Hasic ve bir futbolcuyu daha maç kadrosuna yazmayacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VIDA, WELINTON, RIDVAN, JOSEF, ATIBA, MENSAH, GHEZZAL (LJAJIC), LARIN, ABOUBAKAR
GÖZTEPE: İRFAN CAN, MURAT, MIHOJEVIC, TITI, BERKAN, OBINNA, SONER, ZULJ, HALIL, TRIPIC, NDIAYE
Beşiktaş'ta 3 futbolcu kart ceza sınırında bulunuyor. Vida, Mensah ve Ghezzal Göztepe maçında sarı kart görmeleri halinde 22'nci haftada İstanbul'da oynanacak Trabzonspor derbisinde takımını yalnız bırakacak.
İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Maçların 38'ini Beşiktaş kazanırken, 21 maç berabere bitti, 12 maçı Göztepe kazandı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi, 10 maç berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı.
8 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, 8'inci haftadaki G.Antep maçından sonra yükselişe geçti ve 12'nci sıradan liderliğe kadar yükseldi. Bu süre içinde oynadığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son yenilgisini 8 hafta önce Alanyaspor'a karşı aldı. Bu maçın ardından hiç yenilmeyen Yalçın'ın öğrencileri 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı; 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.
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