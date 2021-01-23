23 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a Crotone talip oldu!

Güven Yalçın'a İtalyan kancası!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

'ta fazla forma şansı bulamayan Güven Yalçın'a İtalyan temsilcisi Crotone talip oldu. 22 yaşındaki oyuncunun, forvet transferi gerçekleşirse gitmesine izin verilecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri

, ara transfer döneminde forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu arada siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın'ın fazla şans vermediği isimlerden biri olan Güven'e da pek çok teklif geliyor. Bunlardan birisi de Crotone. Gelen bilgilere göre İtalyan ekibiyle prensip anlaşmasına varılırken, yeni bir golcünün gelmesi durumunda Güven'in Crotone'ye gitmesine izin verilecek. (Fotomaç)

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