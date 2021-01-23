23 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Tottenham'la yarışıyor! Kartal yüksekten uçuyor

Beşiktaş Tottenham'la yarışıyor! Kartal yüksekten uçuyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.01.2021

Sezona istediği gibi başlayamayan , 20. hafta itibarıyla lider konumda bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 7 puan geriden gelerek en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunurken, o istatistikte ise Premier Lig ekibi Tottenham'la yarışıyor. İşte detaylar... | dakika Beşiktaş haberleri

Üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdüren , doludizgin ilerliyor. Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş, F.Bahçe'nin 'ta puan kaybetmesiyle birlikte averajla götürdüğü liderliği 2 puan farka taşıdı ve 20'nci haftayı 41 puanla tamamladı. Teknik direktör önderliğinde takım bütünlüğünü yakalayan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm kamuoyunun takdirini kazanan siyah-beyazlılar, hem yeni rekorlar kırmak hem de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

2 PUAN DA FARK ATTI

8 maçta 7'nci galibiyetini alan Beşiktaş, 12'nci haftada liderin 7 puan gerisindeyken 19'uncu haftada 2 puan fark attı. Beşiktaş, Yalçın'la golcü bir kimliğe de büründü. Kazanmayı alışkanlık haline getiren siyah-beyazlılar 19 maçta 45 gole ulaştı. Bu maçların 11'inde 2 ve üzeri goller atan Beşiktaş, 19 takımın 18'ine gol atarken, sadece G.Birliği'ne gol atamadı. 19'uncu maç itibarıyla maç başına 2.36 gol ortalaması yakalayan siyah beyazlıların, kendi gol rekorunu kırması için kalan 21 maçta en az 44 gol atması gerekiyor.

TUTULAMAYAN ÜÇLÜ

Beşiktaş'ın liderin koltuğunu puan farkıyla perçinlediği Karagümrük maçında , ve Larin attıkları gollerle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda adeta fırtına estirdi. Kamerunlu ve Kanadalı forvetler, fileleri havalandırmaya devam ederken; iki gol birden atan Mensah da Süper Lig kariyerinde ilk kez duble yaptı.

TOTTENHAM'LA KAPIŞIYOR

Son dönemin yenilgisiz takımı Beşiktaş, Avrupa arenasından da zirveye oynuyor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iki oyuncusu 10+ gol atan sadece iki takım var, Beşiktaş ve Tottenham. Siyah-beyazlılarda Aboubakar gol sayısını 10'a, Larin ise 12'ye çıkartırken; İngiliz ekibi Tottenham'da da Kane (12) ve Son (12) ikilisi bu rakamlara ulaşabilmiş durumda. (Fotomaç)

Güven Yalçın'a İtalyan kancası! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Hulk Beşiktaş'a doğru! Vatandaşı devreye girdi Hulk Beşiktaş'a doğru! Vatandaşı devreye girdi
Kartal'a Lens piyangosu! Kartal'a Lens piyangosu!
Aboubakar kendini yeniden buldu Aboubakar kendini yeniden buldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör