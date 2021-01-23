23 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş Fatih Kurucuk'u transfer etmek istiyor

Beşiktaş o isme kancayı taktı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

Gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yapan , transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılar ile sözlşemesini yenilemeyen Fatih Kurucuk'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. | Beşiktaş transfer haberleri ( transferleri)

Gelecek sezon alternatifli bir kadro kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan 'ın sürpriz bir isimle anlaştığı iddia edildi. Siyah-beyazlı takımın Karagümrük'le sözleşme yenilemeyen Fatih Kurucuk'u kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

Karagümrük'le sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 22 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk'un, siyah-beyazlılara evet dediği öğrenildi. 1.92 boyundaki Fatih'in Karagümrük yönetimiyle görüşerek Beşiktaş'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi. (Fotomaç)

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