Son dakika: Beşiktaş Fatih Kurucuk'u transfer etmek istiyor

Gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yapan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılar Fatih Karagümrük ile sözlşemesini yenilemeyen Fatih Kurucuk'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)

Gelecek sezon alternatifli bir kadro kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan Beşiktaş'ın sürpriz bir isimle anlaştığı iddia edildi. Siyah-beyazlı takımın Karagümrük'le sözleşme yenilemeyen Fatih Kurucuk'u kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

Karagümrük'le sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 22 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk'un, siyah-beyazlılara evet dediği öğrenildi. 1.92 boyundaki Fatih'in Karagümrük yönetimiyle görüşerek Beşiktaş'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi. (Fotomaç)

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