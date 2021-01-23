23 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Göztepe maçına hazır
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

'in 21. haftasında pazar günü sahasında ile karşılaşan , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

'nde Asbaşkan 'ın da izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları oynandı. İdman, serbest koşuların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, pazar günü saat 19.00'da 'ta ile karşılaşacak.

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