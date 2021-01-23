Beşiktaş Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları oynandı. İdman, serbest koşuların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşılaşacak.

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