23 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Montero Göztepe maçının kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Montero...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'in 21. haftasında pazar günü 'yi konuk edecek 'ta , yabancı sınırı nedeniyle kadroya alınmadı.

'in 21. haftasında sahasında 'yi konuk edecek 'ta yabancı sınırına takılan , kadroyda dahil edilmedi. Siyah-beyazlılarda ekibiyle oynanacak mücadelede 'un ilk 11'de olması bekleniyor.

Beşiktaş ile Göztepe arasında 'ta oynanacak mücadele 24 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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