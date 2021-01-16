Beşiktaş Cyle Larin'in bonservisini belirledi! 15 milyon sterlin...

Beşiktaş'ta bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 14 kez fileleri sarsan Cyle Larin için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların Kanadalı golcü için 15 milyon Sterlin istediği belirtildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın skorer forveti Cyle Larin, performansıyla her geçen gün katlayarak artırıyor. İngiliz Football Fan Cast'tan Martin Dawson, Leeds United'ın sadece bir sezon önce 5 milyon sterlin'e alabileceği Larin'de akıllı davranmadığı için pişman olduğunu iddia etti. İngiliz gazeteci, "Yanlış tercihler, öngörü eksikliği Leeds'e 3 katı masrafa neden olacak. Beşiktaş 5 milyon sterlin'e satmaya hazır olduğu Larin için şimdi 15 milyon sterlin istiyor" iddiasını ortaya attı. (Fotomaç)

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