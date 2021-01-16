16 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Cyle Larin'in bonservisini belirledi! 15 milyon sterlin...

Kartal Larin'in bonservisini belirledi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.01.2021

'ta bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 14 kez fileleri sarsan Cyle Larin için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların Kanadalı golcü için 15 milyon Sterlin istediği belirtildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ın skorer forveti Cyle Larin, performansıyla her geçen gün katlayarak artırıyor. İngiliz Football Fan Cast'tan Martin Dawson, 'ın sadece bir sezon önce 5 milyon sterlin'e alabileceği Larin'de akıllı davranmadığı için pişman olduğunu iddia etti. İngiliz gazeteci, "Yanlış tercihler, öngörü eksikliği Leeds'e 3 katı masrafa neden olacak. Beşiktaş 5 milyon sterlin'e satmaya hazır olduğu Larin için şimdi 15 milyon sterlin istiyor" iddiasını ortaya attı. (Fotomaç)

Ersin bir ilki gerçekleştirecek! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a İtalyan rakip! Kartal bir adım önde Beşiktaş'a İtalyan rakip! Kartal bir adım önde
Yalçın derbi taktiğini belirledi! Takıma 5 kritik uyarı Yalçın derbi taktiğini belirledi! Takıma 5 kritik uyarı
Gurbetçilere Kartal pençesi! Listedeki 3 isim... Gurbetçilere Kartal pençesi! Listedeki 3 isim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör