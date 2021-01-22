22 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Menemenspor Beşiktaş'tan Erdoğan Kaya'yı transfer etmek istiyor!

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden , 'ın 19 yaşındaki futbolcusu 'yı transfer etmek istiyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

TFF 1. Lig ekibi , devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, 'ın genç stoperi için devreye girdi.

19 yaşındaki stoper bu sezon siyah-beyazlılarda sadece 13 dakika süre alabildi.

1.90'lık stoperin Beşiktaş ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

ERDOĞAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erdoğan Kaya, 27 Mart 2001 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Antalya takımlarından Lara Futbol Eğitim Merkezi Spor altyapısında başlayan Erdoğan, burada 3 yıl oynadıktan sonra 2016 yılında Şubat ayında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Stoper olarak görev yapan genç yıldız, 1.90 boyunda ve 82 kilo. Beşiktaş'ın altyaş gruplarında görev alan Erdoğan sırasıyla U15 – U16 – U17 ve U19 yaş kategorilerinde forma giydi. 2018-19 sezonu devre arasında ilk profesyonel sözleşmeye imza atarak kendisini profesyonel olarak siyah beyaz renklere bağlayan genç oyuncu, Abdullah Avcı'nın gözbebekleri arasında yer alıyor.

Sezon başı hazırlık maçlarında sonradan oyuna giren ve yaptığı kritik müdahalelerle göz dolduran genç yetenek, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçında ilk golünü Erzincanspor ağlarına bıraktı.

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