14 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Konyaspor'dan Beşiktaş'a flaş Abdülkerim Bardakçı yanıtı!

Konyaspor'dan Beşiktaş'a flaş Abdülkerim yanıtı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

İttifak Holding , 'ın Abdülkerim Bardakçı için yaptığı takas teklifini yetersiz bulduğu için geri çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde renklerine katmak istediği isimlerden biri olan Abdülkerim Bardakçı için cephesinden olumlu bir yanıt gelmedi. Teknik direktör 'ın alınması için onay verdiği 26 yaşındaki stoper için Konyaspor Sportif Direktörü açıklamalarda bulundu. Erkan, "'ın Abdülkerim Bardakçı için ilk etaptaki teklifi takastı, bizim takası kabul etmek gibi bir şansımız yok. Teklifi yeterli bulmadığımızı söyleyebilirim. Çünkü Beşiktaş'ın kendi kullanmayıp, bizim alacağımız çok oyuncu yok. Ayrıca Abdülkerim de en iyi dönemini yaşıyor" ifadelerini kullandı. İç Anadolu temsilcisinin 26 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı, 15 maçta forma giyerken 4 de asist kaydetti.

Konyaspor ile 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkerim Bardakçı, bugüne kadar profesyonel kulüp kariyerinde 216 maçta görev yaptı. Bu periyotta 12 gol atan, 6 da asist yapan başarılı savunma oyuncusu 18 gole doğrudan katkı sağladı. Hiç direkt kırımız kart görmeyen Abdülkerim, iki kez çift sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

(Fotomaç)

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