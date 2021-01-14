Beşiktaş'ta Cyle Larin değerini katladı! Dudak uçuklatan rakam
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da turu getiren Cyle Larin değerini katladı. Sergen Yalçın, “Mandzukic’i şimdi alabilirsek, üçlü forvet hattından Cyle Larin’i sezon sonu çok büyük paralara satabiliriz” planıyla hareket ediyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezon planlarını şimdiden yapmaya başladı. Ara transfer döneminde takımını özellikle bir forvet takviyesi yaparak güçlendirmek isteyen Yalçın'ın Mandzukic'te ısrarcı olmasının sebebi ortaya çıktı. Mandzukic ile Aboubakar'ı nasıl oynatacağını Başkan Çebi'ye anlatan Yalçın; Hırvat golcüde neden bu kadar ısrar ettiğini Sörloth örneğini vererek "sol ayaklı forvetler Süper Lig'de çok fark yaratır" sözleriyle özetledi.
RACHİD GHEZZAL 10 NUMARAYA
Mandzukic'in de hem tecrübesi, hem de sol ayaklı olmasının kendileri için bir avanta olacağını ifade eden Yalçın, aslında Mandzukic'in gelmesinin Rachid Ghezzal'ı çok daha fazla yaratıcı kılacağını, çünkü Cezayirli oyuncuyu forvet arkasında 10 numaraya koyabileceğini de ekledi. Sergen Yalçın ayrıca; Larin, Aboubakar ve Mandzukic'i forvet hattında değişmeli olarak kullanabileceğini, planladıkları olursa 3 santrforlu forvet hattından Larin'i 15-20 milyon euro'ya sezon sonunda istedikleri takıma satabileceklerini de ifade etti.
Larin bu sezon çıktığı 16 lig müsabakasında 11 gol atmayı başardı.
(Fotomaç)
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