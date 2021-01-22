22 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sponsor açıklaması

Çebi'den sponsor açıklaması! 450 bin dolar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

Başkanı , basketbol takımının sponsorluk anlaşması toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bu sezon yaklaşık 450 bin dolar gelir bekliyoruz" dedi. İşte detaylar...

Başkanı , basketbol takımı için yapılan sponsorluk anlaşması toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. döneminde sponsor bulmanın zor olduğuna değinen Çebi, 450 bin dolar gelir beklediklerini dile getirdi. İşte Çebi'nin açıklamaları;

"PANDEMİ DÖNEMİNDE SPONSOR BULMAK ÇOK ZOR"

Pandemi döneminde sponsor bulmanın çok zor olduğunu belirten Çebi, Pandemi döneminde ekonominin çok zorlandığı bir süreçte sponsor bulabilmenin önemi ortada. basketbol takımımızın sponsorluğunu üstlenen Icrypex'e teşekkür ediyorum. Kripto para, son zamanlarda çok yaygınlaşmaya başladı.

"450 BİN DOLAR GELİR BEKLİYORUZ"

Beşiktaş basket takımımızın bu sezon ayrı bir sistemle yürüdüğünü ve başarılı olduğunu görmekteyiz. Son olarak gibi önemli bir rakibimizi yenmenin bunun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu sezon yaklaşık 450 bin dolar gelir bekliyoruz. İhtiyacımız vardı" dedi.

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