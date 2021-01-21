21 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı

Forvet transferi için çalımalarını sürdüren Beşiktaş, Eredivisie'de maç başına 1 gol ortalaması tutturan Yunan golcü Georgios Giakoumakis'i kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk gözdesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

'ta santrfor takviye harekatı tüm hızıyla sürüyor. Madnzukic'i 'a kaptıran siyah-beyazlılar ve Ginczek için girişimlerini sürdürürken, 'da forma giyen 'in ismi yeniden ön plana çıktı.

Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı

Yönetici 'nın takip ettiği, 'ın da gözüne giren Giakoumakis, Ligi'nin tozunu attırıyor.

Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı

formasıyla 18 maçta 18 gol atarak maç başına 1 gol ortalaması yakalayan Yunan forvet siyah- beyazlıların ilgi odağı oldu.

Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı

BİR MAÇTA 4 GOL ATTI
Herkül lakaplı 26 yaşındaki Giakoumakis ile 'de son yedi şutunda yedi gol attı. 1959'da 'den sonra, Venlo'da bir lig maçında () 4 gol atan ikinci oyuncu oldu.

Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı

'ın oyuncuya ilgisi her geçen gün artarken, gazetesindeki haberde "Giakoumakis Beşiktaş'ın radarında, görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı

elinde tutabilir mi bilinmez? Venlo'da kazandığından çok daha fazlasını Georgios'a sunabilirler" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı

Giakoumakis 6 farklı takımın formasını giyerken 168 maça çıktı ve 44 gol, 11 asist üreterek toplamda 55 gole katkı sağladı.

Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı

COŞKU TAKIMI BEŞİKTAŞ!
İstatistikler, 'ın coşku takımı olduğunu ortaya koyuyor. Kartal ilk golü attığı ya da öne geçtiği maçları kaybetmiyor.

Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı

Siyah-beyazlılar 14 maçta ilk golü atarken, 12 maçta ilk golü atıp kazanmayı başardı. İlk golü attığı hiçbir maçı kaybetmeyen Kara Kartal, ilk golü yediği 4 maçı ise kaybetti.

(Fotomaç)

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