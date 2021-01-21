Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı

BİR MAÇTA 4 GOL ATTI

Herkül lakaplı 26 yaşındaki Giakoumakis Venlo ile Eredivisie'de son yedi şutunda yedi gol attı. 1959'da Hans Sleven'den sonra, Venlo'da bir lig maçında (Den Hag) 4 gol atan ikinci oyuncu oldu.