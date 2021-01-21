Beşiktaş'a Herkül geliyor! Sergen Yalçın Georgios Giakoumakis'te ısrarcı
Forvet transferi için çalımalarını sürdüren Beşiktaş, Eredivisie'de maç başına 1 gol ortalaması tutturan Yunan golcü Georgios Giakoumakis'i kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk gözdesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta santrfor takviye harekatı tüm hızıyla sürüyor. Madnzukic'i Milan'a kaptıran siyah-beyazlılar Niasse ve Ginczek için girişimlerini sürdürürken, Hollanda'da forma giyen Georgios Giakoumakis'in ismi yeniden ön plana çıktı.
Yönetici Erdal Torunoğulları'nın takip ettiği, Sergen Yalçın'ın da gözüne giren Giakoumakis, Hollanda Ligi'nin tozunu attırıyor.
Venlo formasıyla 18 maçta 18 gol atarak maç başına 1 gol ortalaması yakalayan Yunan forvet siyah- beyazlıların ilgi odağı oldu.
BİR MAÇTA 4 GOL ATTI
Herkül lakaplı 26 yaşındaki Giakoumakis Venlo ile Eredivisie'de son yedi şutunda yedi gol attı. 1959'da Hans Sleven'den sonra, Venlo'da bir lig maçında (Den Hag) 4 gol atan ikinci oyuncu oldu.
Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisi her geçen gün artarken, Page News Yunanistan gazetesindeki haberde "Giakoumakis Beşiktaş'ın radarında, görüşmeler devam ediyor.
Venlo elinde tutabilir mi bilinmez? Venlo'da kazandığından çok daha fazlasını Georgios'a sunabilirler" ifadelerine yer verildi.
Giakoumakis 6 farklı takımın formasını giyerken 168 maça çıktı ve 44 gol, 11 asist üreterek toplamda 55 gole katkı sağladı.
COŞKU TAKIMI BEŞİKTAŞ!
İstatistikler, Beşiktaş'ın coşku takımı olduğunu ortaya koyuyor. Kartal ilk golü attığı ya da öne geçtiği maçları kaybetmiyor.
Siyah-beyazlılar 14 maçta ilk golü atarken, 12 maçta ilk golü atıp kazanmayı başardı. İlk golü attığı hiçbir maçı kaybetmeyen Kara Kartal, ilk golü yediği 4 maçı ise kaybetti.
(Fotomaç)
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