Beşiktaş'ta Aboubakar atıyor kasa doluyor! 4 maçta skoru değiştirdi

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Vincent Aboubakar, attığı gollerle takımı sırtlarken, kulübün kasasını da doldurmayı başardı. Bu sezon 14 Süper Lig maçında 9 kez rakip ağları sallayıp 2 de asist yapan Kamerunlu forvetin skoru direkt değiştirdiği sınavlarda Beşiktaş, ciddi bir miktarı kasasına koydu.

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Vincent Aboubakar, attığı gollerle takımı sırtlarken, kulübün kasasını da doldurmayı başardı. Bu sezon 14 Süper Lig maçında 9 kez rakip ağları sallayıp 2 de asist yapan Kamerunlu forvetin skoru direkt değiştirdiği sınavlarda Beşiktaş, ciddi bir miktarı kasasına koydu. Denizli karşılaşmasında Aboubakar'ın asisti ile Beşiktaş, 1-0 öne geçerken; galip gelinen F.Bahçe ve Erzurum karşılaşmalarında da skoru değiştiren isim Aboubakardı... Hatay maçında da perdeyi açan golü atan Kamerunlu forvetin, direkt sonuca etki ettiği bu karşılaşmalardan Beşiktaş, 7 milyon 875 TL gelir elde etti.

(Fotomaç)

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