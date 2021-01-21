21 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar atıyor kasa doluyor! 4 maçta skoru değiştirdi

Abou atıyor kasa doluyor! 4 maçta skoru değiştirdi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.01.2021

'ın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Vincent Aboubakar, attığı gollerle takımı sırtlarken, kulübün kasasını da doldurmayı başardı. Bu sezon 14 Süper Lig maçında 9 kez rakip ağları sallayıp 2 de asist yapan Kamerunlu forvetin skoru direkt değiştirdiği sınavlarda Beşiktaş, ciddi bir miktarı kasasına koydu.

'ın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Vincent Aboubakar, attığı gollerle takımı sırtlarken, kulübün kasasını da doldurmayı başardı. Bu sezon 14 Süper Lig maçında 9 kez rakip ağları sallayıp 2 de asist yapan Kamerunlu forvetin skoru direkt değiştirdiği sınavlarda Beşiktaş, ciddi bir miktarı kasasına koydu. karşılaşmasında Aboubakar'ın asisti ile Beşiktaş, 1-0 öne geçerken; galip gelinen F.Bahçe ve karşılaşmalarında da skoru değiştiren isim Aboubakardı... maçında da perdeyi açan golü atan Kamerunlu forvetin, direkt sonuca etki ettiği bu karşılaşmalardan Beşiktaş, 7 milyon 875 TL gelir elde etti.

(Fotomaç)

Beşiktaş Hulk ile masaya oturdu! İşte yapılan teklif haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Herkül geliyor! Yalçın o isimde ısrarcı Beşiktaş'a Herkül geliyor! Yalçın o isimde ısrarcı
Beşiktaş Hulk ile masaya oturdu! İşte yapılan teklif Beşiktaş Hulk ile masaya oturdu! İşte yapılan teklif
Beşiktaş liderliği korumak istiyor! İşte Karagümrük maçı 11'i Beşiktaş liderliği korumak istiyor! İşte Karagümrük maçı 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör