Beşiktaş Hulk ile masaya oturdu! İşte yapılan teklif
Mario Mandzukic'in Milan'a transfer olması sonrası forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, bir başka yıldız golcü Hulk'u gündemine almıştı. Siyah-beyazıların Brezilyalı forvetle masaya oturduğu ve tecrübeli futbolcuya sezon sonuna kadar 1 milyon Euro + bonus önerildiği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Kartal bombayı patlatıyor... Forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Hulk'la masaya oturdu. Yönetimin 34 yaşındaki Hulk'a sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği belirlendi. Sambacı'ya 1 milyon Euro garanti ücret ve bonus teklif ettiği öğrenildi. Birçok teklif alan Hulk'un düşünmek için süre istediği ifade edildi.
YALÇIN TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilerleyen yaşına rağmen Hulk'u çok istediği ve "Hem kanatta hem de en uçta faydalanabiliriz" dediği belirlendi. Çok önemli bir kariyere sahip olan Hulk 48 kez Brezilya formasını giyerken 11 gol attı. Tecrübeli yıldız müthiş sol ayağı ile tanınıyor.
(Takvim)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları