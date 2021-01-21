21 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Hulk ile masaya oturdu! İşte yapılan teklif

Beşiktaş Hulk ile masaya oturdu! İşte yapılan teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

'in 'a transfer olması sonrası forvet arayışlarını hızlandıran , bir başka yıldız golcü Hulk'u gündemine almıştı. Siyah-beyazıların Brezilyalı forvetle masaya oturduğu ve tecrübeli futbolcuya sezon sonuna kadar 1 milyon Euro + bonus önerildiği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

bombayı patlatıyor... Forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Hulk'la masaya oturdu. Yönetimin 34 yaşındaki Hulk'a sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği belirlendi. Sambacı'ya 1 milyon Euro garanti ücret ve bonus teklif ettiği öğrenildi. Birçok teklif alan Hulk'un düşünmek için süre istediği ifade edildi.

YALÇIN TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör 'ın ilerleyen yaşına rağmen Hulk'u çok istediği ve "Hem kanatta hem de en uçta faydalanabiliriz" dediği belirlendi. Çok önemli bir kariyere sahip olan Hulk 48 kez formasını giyerken 11 gol attı. Tecrübeli yıldız müthiş sol ayağı ile tanınıyor.

(Takvim)

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