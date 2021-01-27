27 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! "Hoca takıma koyarsa..."

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aboubakar, siyah-beyazlıların takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Brezilyalı golcü Hulk ile ilgili de konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! Hoca takıma koyarsa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

Bu sezon attığı gollerle 'ı sırtlayan isimlerden biri olan , basun mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! Hoca takıma koyarsa...

Ligin ilk yarısını lider bitiren 'ın bu pozisyonda kalması için her şeyin kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Aboubakar, "İnsanın hayatta hedefleri olması lazım. Bizim de takım olarak hedefimiz var. Lige iyi başlamadık ama yeni transferlerin dahil olup katkı sağlaması ve hocamızın katkısıyla iyi çalıştık ve buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz ya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! Hoca takıma koyarsa...

Sakatlığının sezon öncesinde insanları endişelendirdiğini ifade eden siyah-beyazlı futbolcu, "Tartışma konusu olan sakatlığımdı. Sakatlıktan sonra uzun süre oynamadım. Bu yüzden kuşku duyanlar haklıydı. Ben bunların hepsinin boşa çıkacağını çalışarak gösterdim. Haftada iki maça çıkıyorum ve performansım iyi. İyi bir seviyeye geldim ve bu seviyede devam etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! Hoca takıma koyarsa...

"TAKIMDA HERKES ÇOK İYİ ANLAŞIYOR"

Takım içinde olumlu bir havanın olduğunu vurgulayan Aboubakar, annesinin vefatı sonrası arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! Hoca takıma koyarsa...

"Bütün takım arkadaşlarıma, hocama, başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Hayatta böyle zor anlar var. Bu zor zamanlardaki sevgi bu anlardan çıkmak için daha kolay oldu. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Takım içi ambiyansımız çok iyi. Bu milliyetlerle alakalı değil. Rosier'i daha önce tanımıyordum ama iyi bir enerji yakaladım. Takımda herkes çok iyi anlaşıyor. Antrenmanda bir şey yapamadığımız zaman konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Olayları bu şekilde çok daha rahat ve hızlı şekilde atlatıyoruz."

Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! Hoca takıma koyarsa...

"HULK GELİRSE BENİM AÇIMDAN BİR SORUN YOK"

transferiyle ilgili de konuşan golcü oyuncu, "Hocayla alakalı. Kulüp bir oyuncu almaya karar verir, hoca da o oyuncuyu takıma entegre ederse herkesin buna uyması lazım. Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok." diye konuştu.

Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! Hoca takıma koyarsa...

Attığı gollerden çok 'a katkı sağlamaya odaklandığını söyleyen Aboubakar, "Gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ın kazanmasına katkı yapmak var aklımda. Beşiktaş kazandığı sürece attığım gollerin ya da maçın önemi yok." dedi.

Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! Hoca takıma koyarsa...

Teknik direktör Sergen Yalçın'dan da bahseden golcü futbolcu, "Her hocanın bir özelliği var. Sergen hoca takıma çok yardımcı oluyor. Kazanmamız için pozitif enerji veriyor. Sonuçlar da bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! Hoca takıma koyarsa...

, siyah-beyazlı takımda uzun dönem kalmak isteyip istemediği sorusuna "Ben burada oyuncu olarak karşınızdayım. Geri kalan konularla menajerim ilgileniyor." şeklinde cevap verdi.

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