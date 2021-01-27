Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! "Hoca takıma koyarsa..."

"Bütün takım arkadaşlarıma, hocama, başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Hayatta böyle zor anlar var. Bu zor zamanlardaki sevgi bu anlardan çıkmak için daha kolay oldu. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Takım içi ambiyansımız çok iyi. Bu milliyetlerle alakalı değil. Rosier'i daha önce tanımıyordum ama iyi bir enerji yakaladım. Takımda herkes çok iyi anlaşıyor. Antrenmanda bir şey yapamadığımız zaman konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Olayları bu şekilde çok daha rahat ve hızlı şekilde atlatıyoruz."