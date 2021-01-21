21 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş liderliği korumak istiyor! İşte Fatih Karagümrük maçı 11'i

Beşiktaş liderliği korumak istiyor! İşte Karagümrük maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

Süper Lig'in 20. haftasında , Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, mücadeleden galip ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. İşte Karagümrük - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in lideri , 20'nci hafta maçında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek. Son 11 haftadır oldukça formda olan Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Aynı zamanda , , F.Bahçe ve G.Saray'ı da ligin ilk yarısında yenme başarısını gösteren 'ın öğrencileri, Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Karagümrük maçı öncesi Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik (6 galibiyet, 1 beraberlik) serisine sahip bulunuyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyen Welinton, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bu akşamki maçta görev yapabilecek. Bu arada , Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan oyuncular bu akşam da sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

3 KARTAL KADROYA ALINMADI!
Beşiktaş'ta 3 oyuncu bugün saat 16.00'da Olimpiyat Satdı'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanan kadroda Ajdin Hasic, Güven Yalçın ve Fabrice N'Sakala yer almadı.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

F. KARAGÜMRÜK: VIVIANO, HEDENSTAD, CAMPI, FATIH, ALPASLAN, BIGLIA, NDAO, NDIAYE, BERTOLACCI, BORINI, MEVLÜT

BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROSIER, VIDA, WELINTON, RIDVAN, JOSEF, LARIN, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, ABOUBAKAR

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