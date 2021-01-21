Beşiktaş liderliği korumak istiyor! İşte Fatih Karagümrük maçı 11'i
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, mücadeleden galip ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. İşte Karagümrük - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20'nci hafta maçında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Son 11 haftadır oldukça formda olan Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Aynı zamanda Trabzonspor, Başakşehir, F.Bahçe ve G.Saray'ı da ligin ilk yarısında yenme başarısını gösteren Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Karagümrük maçı öncesi Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik (6 galibiyet, 1 beraberlik) serisine sahip bulunuyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyen Welinton, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bu akşamki maçta görev yapabilecek. Bu arada Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan oyuncular bu akşam da sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
3 KARTAL KADROYA ALINMADI!
Beşiktaş'ta 3 oyuncu bugün saat 16.00'da Olimpiyat Satdı'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanan kadroda Ajdin Hasic, Güven Yalçın ve Fabrice N'Sakala yer almadı.
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
F. KARAGÜMRÜK: VIVIANO, HEDENSTAD, CAMPI, FATIH, ALPASLAN, BIGLIA, NDAO, NDIAYE, BERTOLACCI, BORINI, MEVLÜT
BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROSIER, VIDA, WELINTON, RIDVAN, JOSEF, LARIN, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, ABOUBAKAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları