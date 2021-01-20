20 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim

Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Bir süredir transferi için uğraştığı Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş'ta golcü listesi genişledi. Bonservisi elinde olan Oumar Niasse’yi listeye ekleyen , Venlo’dan Giakoumakis ve ’tan Ginczek’i de takibe aldı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan siyahbeyazlılar, aday listesini genişletti. Mandzukic'i İtalyan ekibi Milan'a kaptıran Beşiktaş, sezon başında da kulübün gündemine gelen ancak üzerinde karar birliği sağlanamayan Oumar Niasse'yi tekrar hedefleri arasına ekledi. Yönetim, ekibi Everton'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşta bulunan 30 yaşındaki futbolcuya yarım dönem için 1 milyon euro önerecek.

Bugüne kadar milli maçlar hariç 170 resmi karşılaşmada forma giyen Niasse, 60 gol atarken, 27 de asist yaptı ve toplamda 87 gole direkt olarak katkıda bulundu.

4 KATI MAAŞ ÖNERİLDİ
Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim de Venlo'da forma giyen Yunan golcü Giorgos Giakoumakis. 26 yaşındaki forvetin en büyük sıkıntısı aldığı düşük maaş. Yıllık 100 bin euro'dan daha az bir rakama oynayan Giakoumakis 'zam' talebine istediği yanıtı alamadı. Venlo kulübü, en faza kazanan oyuncusu Coric için 180 bin euro ödüyor. Hollandalı ekibi Giakoumakis' en son 150 bin euro önerince ipler kopma noktasına geldi. Beşiktaş yönetimi 600 bin euro önerdiği Yunan forveti bitirmek istiyor.

26 yaşındaki Yunan forvet Giakoumakis, toplam 168 maçta şans buldu. Bu periyotta rakip fileleri 44 kez havalandıran Giakoumakis, 11 de gol pası vermeyi başardı.

SON ADAY GINCZEK
Menajerler uzun boylu ve iş bitirici forvet arayan Beşiktaş'ın önüne takımlarından 'un 1.91'lik golcüsü Daniel Ginczek'i getirdi. 29 yaşındaki golcü oyuncuyu 'nin de istediğini belirten 'nun İran asıllı menajeri, yönetici Emre Kocadağ'a, "Oyuncum Mario Gomez'ın Beşiktaş'ta yaptıklarından çok etkilenmiş" diyerek teklif gelirse sıcak bakabileceklerini iletti. Başarılı forvetle ilgili son kararı teknik direktör verecek.

Wolfsburg'ta forma giyen Ginczek, kariyerinin en parlak dönemini 'ta yaşadı. Alman yıldız bu periyotta 70 maçta 23 gol attı, 11 de asist yaptı.

(Fotomaç)

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