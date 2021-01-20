20 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Al Ahli 16.3 milyon euro istedi

Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Al Ahli...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

, sezon başında kadrosuna kattığı ve başarılı bir performans sergileyen şoku yaşıyor. 'ın , 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 16.3 milyon euro istiyor. İşte detaylar...

, sezon başında orta sahaya transfer için çalışmaya başlamış ve 'ın takımından ayrılan Brezilyalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GEÇİCİ LİSANS ALINMIŞTI

Bir dönem forması da giyen Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmıştı. Josef de Souza için 'dan geçici lisans alınmıştı.

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AL AHLI'NIN DAVA AÇTIĞI ÖĞRENİLMİŞTİ

Ajansspor'un haberine göre; yıllık 1.3 milyon Euro ücret ödenen Brezilyalı oyuncu için Al Ahli'nin dava açtığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın faaliyet raporundaki bilgiye göre Al Ahli, sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia ederek futbolcu ve Beşiktaş'a FIFA'da dava açtı.

16 MİLYON 366 BİN 670 EURO

takımı, Beşiktaş'tan 16 milyon 366 bin 670 Euro ödemesini, bu talebin kabul edilmemesi halinde ise 8 milyon 388 bin 884 Euro tazminata hükmedilmesini talep etti. Yargılama hala sürüyor.

KARTAL SÖZLEŞMEYİ FESHETME HAKKINA SAHİP

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

1 GOL 2 ASİST

Brezilyalı futbolcu bu sezon formayla toplamda 14 maça çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist kaydetti.

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