Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Al Ahli 16.3 milyon euro istedi

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı ve başarılı bir performans sergileyen Josef de Souza şoku yaşıyor. Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 16.3 milyon euro istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş, sezon başında orta sahaya transfer için çalışmaya başlamış ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından ayrılan Brezilyalı Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GEÇİCİ LİSANS ALINMIŞTI



Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmıştı. Josef de Souza için FIFA'dan geçici lisans alınmıştı.

AL AHLI'NIN DAVA AÇTIĞI ÖĞRENİLMİŞTİ



Ajansspor'un haberine göre; yıllık 1.3 milyon Euro ücret ödenen Brezilyalı oyuncu için Al Ahli'nin dava açtığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın faaliyet raporundaki bilgiye göre Al Ahli, sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia ederek futbolcu ve Beşiktaş'a FIFA'da dava açtı.

16 MİLYON 366 BİN 670 EURO



Arabistan takımı, Beşiktaş'tan 16 milyon 366 bin 670 Euro ödemesini, bu talebin kabul edilmemesi halinde ise 8 milyon 388 bin 884 Euro tazminata hükmedilmesini talep etti. Yargılama hala sürüyor.

KARTAL SÖZLEŞMEYİ FESHETME HAKKINA SAHİP

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

1 GOL 2 ASİST



Brezilyalı futbolcu bu sezon Siyah beyazlı formayla toplamda 14 maça çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist kaydetti.

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