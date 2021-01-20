20 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş o istatistikte Avrupa'nın zirvesinde!

Beşiktaş o istatistikte Avrupa'nın zirvesinde!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Son 7 maçın 6’sında gol yemeyen , Avrupa’da 399 takımı geride bıraktı. Bu periyotta 20 kez rakip fileleri sarsıp, ağlarında sadece 2 top gören siyah-beyazlılar, Sırbistan temsilcisi Partizan ile birlikte zirvede yer aldı.

Süper Lig'de zirvede bulunan , son dönemde hücumda olduğu kadar savunmadaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Son 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, bu istatistikle birlikte Avrupa'daki 25 ligin 399 takımını geride bırakarak zirveye çıktı.

Kartal, savunmacıların form tutması ve Ersin Destanoğlu'nun harika performansı sonrası son 7 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü.

RENKTAŞINDAN 4 GOL FAZLA ATTI
Buna karşılık rakip fileleri 20 kez sarstı. 401 takım arasında sadece Sırbistan temsilcisi Partizan, Beşiktaş ile birlikte kalesini aynı periyotta 6 maç gole kapatan ekip oldu. Beşiktaş, zirveyi paylaştığı renktaşından 4 gol fazla atma başarısı gösterdi.

(SABAH)

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