Beşiktaş o istatistikte Avrupa'nın zirvesinde!
Son 7 maçın 6’sında gol yemeyen Beşiktaş, Avrupa’da 399 takımı geride bıraktı. Bu periyotta 20 kez rakip fileleri sarsıp, ağlarında sadece 2 top gören siyah-beyazlılar, Sırbistan temsilcisi Partizan ile birlikte zirvede yer aldı.
Süper Lig'de zirvede bulunan Beşiktaş, son dönemde hücumda olduğu kadar savunmadaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Son 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, bu istatistikle birlikte Avrupa'daki 25 ligin 399 takımını geride bırakarak zirveye çıktı.
Kartal, savunmacıların form tutması ve Ersin Destanoğlu'nun harika performansı sonrası son 7 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü.
RENKTAŞINDAN 4 GOL FAZLA ATTI
Buna karşılık rakip fileleri 20 kez sarstı. 401 takım arasında sadece Sırbistan temsilcisi Partizan, Beşiktaş ile birlikte kalesini aynı periyotta 6 maç gole kapatan ekip oldu. Beşiktaş, zirveyi paylaştığı renktaşından 4 gol fazla atma başarısı gösterdi.
(SABAH)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları