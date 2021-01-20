Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Lider Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Ligin zirvesinde yer alan Kartal’ın dünkü idmanında futbolcular kartopu keyif yaptı.
Süper Lig lideri Beşiktaş'ta keyifler yerinde... G.Saray derbisini de kazanarak liderliğini sürdüren Beşiktaş, yarın Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sabah yapılan idman öncesinde futbolcular kartopu keyfi yaptı. Sahaya çıkan Beşiktaşlı oyuncular, Rosier'in başlattığı kartopu savaşında neşeli dakikalar yaşadı. Aboubakar ile Rosier'in karlar üzerindeki boğuşması kahkahalarla izlendi.
BARBEKÜ KEYFİ
Beşiktaşlı futbolcular, dünkü antrenmanın ardından düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Partide futbolcuların neşesi dikkat çekti.
BAŞKAN ÇEBİ DE İZLEDİ
Siyah-Beyazlıların dün sabahki idmanını Başkan Ahmet Nur Çebi de saha kenarından izledi. 1.5 saat süren antrenman; pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının ardından çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş, bugün 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.
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