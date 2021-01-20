20 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Beşiktaş'ta keyifler yerinde
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.01.2021

Lider ’ta yüzler gülüyor. Ligin zirvesinde yer alan ’ın dünkü idmanında futbolcular kartopu keyif yaptı.

Süper Lig lideri 'ta keyifler yerinde... G.Saray derbisini de kazanarak liderliğini sürdüren Beşiktaş, yarın 'nda Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sabah yapılan idman öncesinde futbolcular kartopu keyfi yaptı. Sahaya çıkan Beşiktaşlı oyuncular, Rosier'in başlattığı kartopu savaşında neşeli dakikalar yaşadı. ile Rosier'in karlar üzerindeki boğuşması kahkahalarla izlendi.

BARBEKÜ KEYFİ
Beşiktaşlı futbolcular, dünkü antrenmanın ardından düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Partide futbolcuların neşesi dikkat çekti.

BAŞKAN ÇEBİ DE İZLEDİ
Siyah-Beyazlıların dün sabahki idmanını Başkan Ahmet Nur Çebi de saha kenarından izledi. 1.5 saat süren antrenman; pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş, bugün 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte listedeki 3 isim
Süper Lig devinden Hulk bombası! Canlı yayında açıkladı Süper Lig devinden Hulk bombası! Canlı yayında açıkladı
Beşiktaş o istatistikte Avrupa'nın zirvesinde! Beşiktaş o istatistikte Avrupa'nın zirvesinde!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör