Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'ya Ada kancası! Galatasaray derbisinde izlediler
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan Josef de Souza'ya İngiltere'den talip çıktı. İngiliz ekibi West Bromwich'in önceki gün oynanan Galatasaray derbisinde gözlemci gönderdiği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Galatasaray'dan Diagne'yi isteyen West Brom Teknik Direktörü Sam Allardyce önceki akşam oynanan Beşiktaş derbisine gözlemci gönderdi... Beşiktaş ezeli rakibini 2-0 yenerken sahanın yıldızı maçın kilidini çözen ilk golü atan Josef oldu. Aynı zamanda Celta'dan Okay Yokuşlu'yu da isteyen İngiliz ekibinin gözlemcisinin hazırladığı raporda en yüksek notu Josef'e verdiği öğrenildi. 2017'de F.Bahçe'de oynarken de Josef'i isteyen West Brom'un, Brezilyalı oyuncuya bir teklif yapabileceği iddiasını gündeme getirdi. Allardyce da, 2016 sezonunda C. Palace'ı çalıştırırken Josef'i Londra ekibine istemişti.
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Derbide attığı golle Galatasaray'ın direncini kıran isim olan Josef De Souza, Beşiktaş'ın topla en fazla buluşan oyuncu Josef oldu. 103 kez topla buluşan ve 91.3'yük pas yüzdesi yakalayan Brezilyalı yıldız oyuncu 10 ikili mücadeleden 9'u kazandı, 3 top kaptı, 3 de ara pası verdi. (Fotomaç)
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