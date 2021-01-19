19 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'ya Ada kancası! Galatasaray derbisinde izlediler

Josef'e Ada kancası! Derbide izlemeye geldiler
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan 'ya 'den talip çıktı. İngiliz ekibi 'in önceki gün oynanan derbisinde gözlemci gönderdiği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ( spor haberi)

'dan Diagne'yi isteyen Teknik Direktörü önceki akşam oynanan Beşiktaş derbisine gözlemci gönderdi... Beşiktaş ezeli rakibini 2-0 yenerken sahanın yıldızı maçın kilidini çözen ilk golü atan Josef oldu. Aynı zamanda 'dan 'yu da isteyen İngiliz ekibinin gözlemcisinin hazırladığı raporda en yüksek notu Josef'e verdiği öğrenildi. 2017'de F.Bahçe'de oynarken de Josef'i isteyen West Brom'un, Brezilyalı oyuncuya bir teklif yapabileceği iddiasını gündeme getirdi. Allardyce da, 2016 sezonunda C. Palace'ı çalıştırırken Josef'i ekibine istemişti.

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Derbide attığı golle Galatasaray'ın direncini kıran isim olan , Beşiktaş'ın topla en fazla buluşan oyuncu Josef oldu. 103 kez topla buluşan ve 91.3'yük pas yüzdesi yakalayan Brezilyalı yıldız oyuncu 10 ikili mücadeleden 9'u kazandı, 3 top kaptı, 3 de ara pası verdi. (Fotomaç)

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