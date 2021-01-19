Beşiktaş Mario Mandzukic'in alternatifini buldu: Georgios Giakoumakis
Bir süredir transfer etmek için uğraştığı Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş, Hırvat golcünün alternatifini buldu. Siyah-beyazlıların VVV-Venlo forması giyen Yunan golcü için Hollanda ekibine yaptığı teklif ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş, yönetici Erdal Torunoğulları'nın menajeriyle ön görüşme yaptığı Yunan golcü Georgios Giakoumakis'e sıcak bakmaya başladı. Venlo teknik menajeri Stan Valckx, "Teklif herkes için iyiyse, bir şey yapamayız. Pazarlık olmasını önlemek istiyoruz" diyerek Beşiktaş'ın ilk teklifini reddettiklerini söyledi. Sezon başında 200 bin euro'ya gittiği Venlo'da 16 maçta 16 gol ve 1 asistle oynayan Giakoumakis için Torunoğulları'nın yaptığı 1.5 milyon euro teklifin 1.7 milyon euro'ya çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca yıllık 150 bin euro'ya oynayan oyuncuya da 750 bin euro önerildi. Bu arada Venlo taraftarları sosyal medya hesabından, "Görünüşe göre Beşiktaş, Giakoumakis'le ilgileniyor. Taraftarlar 'Come To Beşiktaş' kampanyası başlattılar" diye yazdı. Buna cevap olarak Venlo yöneticilerinden Ramon Testroote de, "Fenomen için yeterli değil" diyerek Beşiktaş'ın parayı biraz daha yükseltmesini beklediklerini ifade etti.
(Fotomaç)
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