19 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Mario Mandzukic'in alternatifini buldu: Georgios Giakoumakis

Beşiktaş Mandzukic'in alternatifini buldu! Yunan golcü Kartal olacak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Bir süredir transfer etmek için uğraştığı 'i Milan'a kaptıran Beşiktaş, Hırvat golcünün alternatifini buldu. Siyah-beyazlıların VVV-Venlo forması giyen Yunan golcü için ekibine yaptığı teklif ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş, yönetici 'nın menajeriyle ön görüşme yaptığı Yunan golcü 'e sıcak bakmaya başladı. Venlo teknik menajeri , "Teklif herkes için iyiyse, bir şey yapamayız. Pazarlık olmasını önlemek istiyoruz" diyerek Beşiktaş'ın ilk teklifini reddettiklerini söyledi. Sezon başında 200 bin euro'ya gittiği Venlo'da 16 maçta 16 gol ve 1 asistle oynayan Giakoumakis için Torunoğulları'nın yaptığı 1.5 milyon euro teklifin 1.7 milyon euro'ya çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca yıllık 150 bin euro'ya oynayan oyuncuya da 750 bin euro önerildi. Bu arada Venlo taraftarları sosyal medya hesabından, "Görünüşe göre Beşiktaş, Giakoumakis'le ilgileniyor. Taraftarlar 'Come To Beşiktaş' kampanyası başlattılar" diye yazdı. Buna cevap olarak Venlo yöneticilerinden de, "Fenomen için yeterli değil" diyerek Beşiktaş'ın parayı biraz daha yükseltmesini beklediklerini ifade etti.

(Fotomaç)

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