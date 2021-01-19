19 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın kararı!

Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın kararı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Lige kötü başlayan ’ı şampiyonluğun favorilerinden yapan ödülünü alıyor. Siyah-Beyazlı yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz sezonun ortasında ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak takımın teknik patronu olan için hareketli günler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim başarılı teknik adamın sözleşmesini 2 yıl aha uzatma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRDI
Kötü başlayan ligde üst üste adığı sonuçlarla Beşiktaş'ı şampiyonluğun en büyük favorilerin biri haline getiren Sergen Yalçın, Trabzon, Başakşehir, F.Bahçe ve G.Saray'ı devirdi.

YALÇIN TEKLİGİ KABUL ETTİ
Lig bitmeden Beşiktaş'ı derbi şampiyonu yapan Sergen Yalçın için yönetim sözon sonunu beklemeyecek. Sergen Yalçın da teklifi kabul etti. Şubat ayında imzaların atılması bekleniyor.

Son 2 ay içinde büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta futbolcuların takımın parçası olmaktan büyük keyif aldığı ifade ediliyor. Bunda da Sergen hocanın büyük katkısı var.

(Takvim)

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