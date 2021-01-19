Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın kararı!
Lige kötü başlayan Beşiktaş’ı şampiyonluğun favorilerinden yapan Sergen Yalçın ödülünü alıyor. Siyah-Beyazlı yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz sezonun ortasında Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak takımın teknik patronu olan Sergen Yalçın için hareketli günler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim başarılı teknik adamın sözleşmesini 2 yıl aha uzatma kararı aldı.
BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRDI
Kötü başlayan ligde üst üste adığı sonuçlarla Beşiktaş'ı şampiyonluğun en büyük favorilerin biri haline getiren Sergen Yalçın, Trabzon, Başakşehir, F.Bahçe ve G.Saray'ı devirdi.
YALÇIN TEKLİGİ KABUL ETTİ
Lig bitmeden Beşiktaş'ı derbi şampiyonu yapan Sergen Yalçın için yönetim sözon sonunu beklemeyecek. Sergen Yalçın da teklifi kabul etti. Şubat ayında imzaların atılması bekleniyor.
Son 2 ay içinde büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta futbolcuların takımın parçası olmaktan büyük keyif aldığı ifade ediliyor. Bunda da Sergen hocanın büyük katkısı var.
(Takvim)
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