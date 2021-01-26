26 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı

Kartal'da flaş ayrılık! 1. Lig ekibine kiralandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

genç futbolcusu 'in . Lig takımlarından 'a kiraladı.

'ta istediği forma şansını fazla bulamayan genç futbolcu için siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda genç futbolcu . Lig takımlarından 'a kiralandı.

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