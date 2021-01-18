18 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

N'Koudou'dan galibiyet yorumu! "Henüz erken..."

N'Koudou'dan galibiyet yorumu! Henüz erken...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

'in 19. haftasında 'ı sahasında 2-0 mağlup eden 'ın yıldız oyuncusu N'Koudou, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

'in 19. haftasında sahasında 'ı 2-0 mağlup eden 'ta, 2. golün sahibi Kevin N'Koudou maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, şampiyonluk konuşmak için ise henüz erken olduğunu ifade etti.

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İşte Kevin N'Koudou'nun açıklamaları;

"Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galibiyeti almak çok önemliydi. Maça konsantre şekilde başladık ama saha koşulları istediğimiz oyunu oynamamıza izin vermedi. İlk yarı iki takımın mücadelesi vardı. İyi futbolla kazanmayı hak ettik. Herkes birbiri için savaşıyor, mücadele ediyor. Golü atmak önemli değil 3 puan önemli. Derbi atmosferlerinin farklı olduğu gerçek. Farklı oyunlar oluyor. Farklı savaş oluyor. Hafta içi daha farklı hazırlanırsınız. Bu tarz maçlar oynamak güzel olmuştur. Şampiyonluk için konuşmak şu an çok erken. Lideriz, böyle devam ettirmek istiyoruz."

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