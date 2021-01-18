N'Koudou'dan galibiyet yorumu! "Henüz erken..."
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu N'Koudou, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, 2. golün sahibi Kevin N'Koudou maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, şampiyonluk konuşmak için ise henüz erken olduğunu ifade etti.
İşte Kevin N'Koudou'nun açıklamaları;
"Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galibiyeti almak çok önemliydi. Maça konsantre şekilde başladık ama saha koşulları istediğimiz oyunu oynamamıza izin vermedi. İlk yarı iki takımın mücadelesi vardı. İyi futbolla kazanmayı hak ettik. Herkes birbiri için savaşıyor, mücadele ediyor. Golü atmak önemli değil 3 puan önemli. Derbi atmosferlerinin farklı olduğu gerçek. Farklı oyunlar oluyor. Farklı savaş oluyor. Hafta içi daha farklı hazırlanırsınız. Bu tarz maçlar oynamak güzel olmuştur. Şampiyonluk için konuşmak şu an çok erken. Lideriz, böyle devam ettirmek istiyoruz."
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