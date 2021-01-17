17 Ocak 2021, Pazar

A SPOR GALERİ

Derbi sonrası Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş gönderme!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, derbinin ardından sarı-kırmızılılara flaş bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.01.2021 23:07
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Derbi sonrası Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş gönderme!

Süper Lig'in 19. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir derbi oynandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti.

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Derbi sonrası Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş gönderme!

Siyah beyazlılar karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

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Derbi sonrası Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş gönderme!

Maçın golleri Nkoudou ve Josef'ten gelirken, Kara Kartal önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

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Derbi sonrası Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş gönderme!

MAÇ SONRASI GÖNDERME
Derbi sonrası Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş derbilere atıfta bulunarak "Bir Vodafone Park klasiği!" tweetini paylaştı. İşte o görseller...

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Derbi sonrası Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş gönderme!
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